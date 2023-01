Qué pasa si no hay presidente de la Cámara de Representantes

El hecho de que el Congreso número 118 de Estados Unidos no logre elegir a su presidente hace que prácticamente una parte del gobierno federal deje de funcionar. ¿Qué significa esto en términos concretos?

Sin un presidente elegido, los congresistas en la Cámara Baja no pueden prestar juramento, por lo tanto no pueden empezar a trabajar. Esto implica que no se pueden establecer las reglas para que la Cámara de Representantes se gobierne a sí misma, no pueden legislar (proponer, crear, enmendar leyes), no se pueden asignar comités, ni se pueden aprobar presupuestos, entre otras tareas.

Esto también quiere decir que si hay una emergencia, la Cámara Baja no puede responder.

Esta es la primera vez desde 1923, hace exactamente un siglo, que la Cámara Baja no logra nombrar a su presidente en una primera votación. En aquella ocasión el entrampamiento duró dos meses.

QUÉ PASA EN EL CONGRESO NÚMERO 118

Durante la tarde del jueves 5 de enero de 2023, la Cámara Baja iba por su décimo intento para elegir al republicano Kevin McCarthy como su presidente o “Speaker”, quien hasta ese momento no lograba los votos para asumir el cargo.

McCarthy, que en las últimas horas ha intensificado sus negociaciones con el ala conservadora de su partido para lograr apoyos, necesitaba el “sí” de al menos 218 de los 222 escaños que ostenta el Partido Republicano en la Cámara Baja.

Si un “Speaker” no es elegido antes del cierre de operaciones del 13 de enero, afectará la capacidad de funcionamiento de los comités de la Cámara, según la guía emitida por el director administrativo de la Cámara (CAO).

