CNBC: Las cuatro reglas de un millonario que te harán crear tu propia fortuna

Mucha gente sabe cómo ganar dinero, pero eso es solo una pequeña parte de la ecuación. También tienes que saber cómo multiplicarlo a lo largo del tiempo, y cuándo debes y no debes gastar en algo.

Me tomó 20 años de prueba y error antes de lograr un patrimonio neto multimillonario. Tuve que ejercer una tremenda disciplina e invertir la mayor cantidad de dinero posible en activos generadores de ingresos.

Ahora, obtengo ingresos de las 18 empresas que comencé y de las 12,000 unidades de apartamentos que poseo que generan ingresos pasivos.

Aquí están las cuatro reglas impopulares de dinero y gastos que seguí, a una edad temprana, que me ayudaron a hacerme rico:

1. NO HAGA COMPRAS GRANDES A MENOS QUE TENGA AHORRADO EL DOBLE DE SU PRECIO.

Tan pronto como algunos de mis amigos comenzaban a ganar más dinero, se recompensaban con autos lujosos, botes y viajes a París.

Pero me puse una regla: para comprar un reloj caro o incluso una casa, tenía que haber ahorrado el doble de su precio. Esto me impidió gastar de más en algo, al mismo tiempo que me dio tiempo para considerar si realmente lo necesitaba.

En lugar de gastar dinero en grandes compras únicas que tenían efectos limitados en mi calidad de vida en general, me concentré en destinar mis ganancias a mejorar mis negocios.

2. NO COMPRE NADA QUE PUEDA ARRENDAR.

Mientras me abría paso para convertirme en millonario, los únicos artículos caros que compraba eran los que podían aumentar mi flujo de efectivo, como propiedades comerciales que podía alquilar.

Nunca compré nada que pudiera arrendar, como una residencia principal o un automóvil, para poder evitar los pagos mensuales más altos y los costos de mantenimiento asociados con la propiedad.

En 2012, por ejemplo, vendí mi casa y viví en casas de alquiler durante casi 10 años. Esto me liberó más dinero para invertir en bienes raíces generadores de dinero. Una vez que ahorré una cantidad considerable, compré una casa con dinero en efectivo.

Hasta el día de hoy, sigo alquilando mis autos. Sin embargo, nunca extiendo un contrato de arrendamiento por más de 24 meses, incluso si hace que la factura sea más asequible. Muchas cosas pueden cambiar en dos años, y trato de evitar quedarme atrapado con un automóvil que no satisface mis necesidades.

3. NO GASTES PARA IMPRESIONAR A LOS DEMÁS.

Mi objetivo siempre ha sido crear un legado de riqueza generacional para mi familia. Eso era más importante para mí que comprar cosas que no necesitaba.

Entonces, incluso cuando podía pagar algo, no lo compraba solo para impresionar a mis compañeros. En cambio, invertí a una tasa más alta y construí mi riqueza en privado.

Aunque ahora tengo dinero para comprar cosas caras, todavía me considero bastante frugal. No me importa ser llamativo, y trato de vivir por debajo de mis posibilidades.

4. SOLO GASTE SUS INGRESOS PASIVOS.

Si ganara $100,000 al año de mi trabajo y $20,000 al año en ingresos pasivos, trataría de gastar solo $20,000 en cosas más allá de mis gastos básicos de subsistencia.

Todas estas reglas requieren una gran cantidad de disciplina y es posible que no sean para todos. De vez en cuando, me preguntaba por qué estaba trabajando tan duro pero no podía disfrutar de los frutos de mi trabajo.

Pero debido a que cumplí con estas reglas durante dos décadas, he superado con éxito varias recesiones importantes y una pandemia mundial.

Grant Cardone es el director ejecutivo de Cardone Capital, autor de éxito de ventas de "La regla 10X" y fundador de The 10X Movement y The 10X Growth Conference. Es propietario y opera siete empresas privadas y una cartera de proyectos multifamiliares de 3600 millones de dólares. Síguelo en Twitter @GrantCardone.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Grant Cardone para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.