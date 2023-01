Muere a tres minutos de llegar a la casa; su familia queda desconsolada

ORLANDO, Florida – Ronny Montero, de 27 años, murió a solo tres minutos de su casa en Poinciana cuando se disponía a regresar junto a su familia luego de su jornada laboral.

Tres personas que presuntamente huían de los oficiales de la Oficina del Alguacil del condado Polk chocaron el vehículo en el que viajaba Montero luego de rebasar la señal de pare en la intersección de la Marigold y Peabody Road, una zona donde ocurren accidentes de forma frecuente.

“Ronny venía para la casa, tenía un part-time y llevaba a un amigo de la familia para el trabajo y lo recogía. En ese momento, lo regresaba para la casa” y luego llegaría a su hogar, contó Nuenis Montero, suegra de la víctima.

Sin embargo, eso no pasó. A Montero le sobrevive su esposo, hijo de Nuenis, quien está “deprimido y decaído”.

“Estoy procesando todo esto todavía, no sé por qué esto tuvo que pasar… lo que estamos pasando, no quiero que otra persona pase por eso porque no es fácil”, dijo Nuenis.

¿QUIÉNES SON LOS SOSPECHOSOS Y POR QUÉ HUÍAN?

Las autoridades dijeron que los sospechosos huían de una persecución con agentes de la Oficina del Alguacil del condado Polk luego de que llegaran a una residencia de la que se había denunciado una gran fiesta, en la que había más de 150 personas, incluido menores de edad y adultos, a las 2 a.m.

"Cuando llegaron los agentes, encontraron una gran fiesta que involucraba a más de 150 menores y adultos dentro de la casa de alquiler... El teniente estacionó su patrulla y salió para dispersar a la multitud y asegurar la escena. El policía intentó hacer contacto con una Range Rover 2019 de color negro, pero los ocupantes se negaron a bajar los vidrios polarizados", se lee en el comunicado de prensa compartido por las autoridades.

El oficial fue a la parte trasera de la camioneta, donde vio que el registro de la camioneta era temporal y estaba vencido.

En ese momento, el conductor de la camioneta impactó intencionalmente el vehículo del agente que estaba estacionado frente a él y huyó del área.

Luego el conductor se detuvo en una tienda 7-Eleven cercana en Ronald Reagan Parkway y huyó al percatarse que los habían encontrado.

Al alejarse a toda velocidad, los sospechosos que chocaron con Montero intentaban escapar en una camioneta Range Rover en la que, más tarde, los oficiales encontraron un rifle de alto calibre.

El conductor de la Range Rover omitió la señal de “alto” e impactó al Honda Civic que manejaba la víctima, según las autoridades.

Tras el accidente, cuatro sospechosos se dieron a la fuga y tres ellos fueron arrestados más tarde. El chofer sigue prófugo.