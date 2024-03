Sentencian a 25 años de prisión al exgurú de las criptomonedas por fraude en FTX

Lo que debes saber Sam Bankman-Fried fue sentenciado este jueves a 25 años de prisión por su papel en defraudar a los usuarios del colapsado intercambio de criptomonedas FTX.

NUEVA YORK - Sam Bankman-Fried fue sentenciado este jueves a 25 años de prisión por su papel en defraudar a los usuarios del colapsado intercambio de criptomonedas FTX.

En una sala de un tribunal federal del Bajo Manhattan, el juez federal de distrito Lewis Kaplan calificó el argumento de la defensa como engañoso, lógicamente defectuoso y especulativo.

Dijo que Bankman-Fried había cometido obstrucción de la justicia y manipulación de testigos mientras preparaba su defensa, algo que Kaplan dijo que sopesó en su decisión de sentencia.

Bankman-Fried, vestido con un mono carcelario beige, hizo una declaración con un tono de disculpa, diciendo que había tomado una serie de decisiones "egoístas" mientras dirigía FTX y "desechado todo por la borda".

"Me persigue todos los días", dijo.

Los fiscales habían pedido hasta 50 años, mientras que el equipo legal de Bankman-Fried solicitó no más de seis años y medio. Fue declarado culpable de siete cargos penales en noviembre y desde entonces permaneció recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Los abogados de Bankman-Fried habían pedido indulgencia, citando lo que describieron como problemas de salud mental y su supuesta generosidad en su vida personal. También argumentaron que los usuarios de FTX no habían sufrido pérdidas sustanciales, algo que el actual administrador de FTX, John Ray, dijo que era falso en una carta a Kaplan antes de la sentencia del jueves.

Pero los fiscales argumentaron que la desvergüenza del crimen, la magnitud de las pérdidas y daños de las víctimas y la evidente falta de remordimiento de Bankman-Fried significaban que se justificaba una sentencia más dura.

El martes por la noche, los fiscales presentaron documentos de las víctimas que testificaban sobre cómo las acciones de Bankman-Fried las habían perjudicado.

“Toda mi vida ha sido destruida”, escribió uno, cuyo nombre fue omitido, en una carta fechada el 15 de marzo. “Tengo dos hijos pequeños, uno de ellos nació justo antes del colapso. Todavía recuerdo las semanas siguientes en las que los miraba fijamente a los ojos, completamente vacío por dentro, sabiendo que sus futuros habían sido robados sin culpa nuestra. No aposté por las criptomonedas. No obtuve ninguna ganancia criptográfica. Tenía mi [bitcoin] que había acumulado durante años depositado en FTX como custodio. No acepté el riesgo que SBF asumió con mis fondos”.

El hombre añadió que sufría de depresión y que su esposa se había vuelto suicida.

“Sé que nunca más podremos recuperar esa cantidad de dinero”, escribió.

Otra persona escribió sobre cómo la pérdida de fondos había afectado numerosos planes de vida, incluida una boda.

"Cada día que pasa es un doloroso recordatorio de las oportunidades que me robaron, lo que agrava los sentimientos de desesperanza y desesperación", escribió la persona. "La carga de la ruina financiera pesa pesadamente sobre mis hombros, lo que me lleva a lidiar con pensamientos constantes de suicidio y significativamente perjudicando mi capacidad para desempeñarme en el trabajo”.

En los anales recientes de delitos de cuello blanco, la sentencia de Bankman-Fried es muchos años más que la que habían recibido la mayoría de los demás declarados culpables. La fundadora de Theranos, Elizabeth Holmes, recibió alrededor de 11 años. El exdirector ejecutivo de WorldCom, Bernie Ebbers, recibió 25 años. El exdirector ejecutivo de Enron, Jeff Skilling, recibió 24 años.

Bernie Madoff recibió 150 años y murió en prisión a los 82 años.

FTX alguna vez estuvo valorado en más de $30,000 millones, y el patrimonio neto de Bankman-Fried se estima en más de $20 mil millones. FTX colapsó en noviembre de 2022 después de que se reveló que tenía un importante déficit de efectivo.

En su juicio, los fiscales dijeron que Bankman-Fried robó a los clientes de FTX hasta $8 mil millones para financiar una amplia gama de intereses externos, incluidas iniciativas políticas, inversiones especulativas y financiación de los estilos de vida de los ejecutivos de FTX.

Otros tres ejecutivos de FTX testificaron en su contra.

Bankman-Fried “no hizo negocios para que sus tres leales ayudantes tomaran esa postura y dijeran la verdad: que él era el que tenía el plan, el motivo y la avaricia para saquear los depósitos de los clientes de FTX (miles de millones y miles de millones de dólares) para recibir él mismo dinero, poder, influencia. Pensó que las reglas no se aplicaban a él. Pensó que podría salirse con la suya”, dijo al jurado la fiscal federal adjunta Danielle Sassoon.

La defensa de Bankman-Fried argumentó que simplemente estaba tomando prestados los fondos para administrar su grupo de inversión Alameda Research, lo que creía que estaba permitido, y que simplemente no era consciente de cuánta deuda había acumulado.

Dijo que "cometió varios errores pequeños y varios errores más grandes".

Sin embargo, muchos expertos coincidieron en que Bankman-Fried parecía una figura poco comprensiva. Paul Tuchmann, un exfiscal federal que ahora es socio de Wiggin and Dana LLP, dijo a CNBC que el testimonio de Bankman-Fried había sido "poco convincente" y señaló que al jurado sólo le llevó tres horas condenarlo por cada cargo.

El abogado litigante James Koutoulas dijo en una entrevista con CNBC: “Nadie tenía ni la más mínima ayuda para SBF, ni debería haberlo tenido”.

La Oficina de Prisiones de Estados Unidos considerará a qué penitenciaría federal enviarlo.

Bankman-Fried ha señalado que planea apelar su condena.

Este artículo fue escrito originalmente para NBC news en inglés. Lo pueden leer aquí.