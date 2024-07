Spirit hace importante cambio de precios con beneficios premium

La aerolínea Spirit anunció este martes nuevas opciones de viaje, que incluyen selecciones premium, como parte de una gran transformación que ofrece una experiencia de viaje aún más amigable, cómoda y económica.

Spirit comenzará a ofrecer reservaciones para sus nuevas opciones de viaje a partir del 16 de agosto y lanzará una experiencia para el pasajero completamente reformada el 27 de agosto de 2024.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

"Estamos inaugurando una nueva era en la historia de Spirit y elevando la calidad de los viajes de bajo costo con opciones mejoradas que no se parecen a nada que hayamos ofrecido antes,” dijo Ted Christie, presidente y director ejecutivo de Spirit Airlines. "Hemos escuchado a nuestros Invitados y estamos deseosos de ofrecerles lo que quieren: opciones para una experiencia de calidad que sean económicas y ofrezcan un valor inigualable."

Spirit ofrecerá a sus clientes la opción de elegir una experiencia premium a un precio inigualable. La nueva experiencia premium complementará las opciones adicionales, que van desde comodidad y moderadas hasta las económicas, para satisfacer las necesidades de todos los viajeros. Las cuatro opciones de viaje nuevas incluyen: Go Big, Go Comfy, Go Savvy y Go. Estas cuatro opciones para viajar en grande, viajar cómodo, viajar inteligente o, simplemente, viajar, incluyen la flexibilidad de no tener que pagar cargos por cambios o cancelación.

LAS OPCIONES DE VIAJE

· Go Big ofrece el mejor valor por su dinero al momento de viajar. Incluye un Big Front Seat®, meriendas ligeras y bebidas, incluyendo las bebidas alcohólicas, un equipaje de mano, un equipaje chequeado, prioridad en el proceso de registro y abordaje de pasajeros y acceso a internet a través de la red wifi más rápida de cualquier aerolínea con base en EE. UU.* El Big Front Seat®, o asiento delantero grande, ofrece mayor comodidad con asientos más anchos, más acojinados, con más espacio para las piernas y con el asiento del centro desocupado. Go Big estará disponible para reservar y experimentar a partir del 16 de agosto. Incluirá meriendas ligeras, bebidas y un registro de pasajeros prioritario a partir del 27 de agosto.

· Go Comfy es una opción de asiento nueva que ofrece una mayor comodidad y más espacio con el asiento del centro desocupado, un equipaje de mano, un equipaje chequeado, abordaje prioritario, una merienda ligera y una bebida no alcohólica. Go Comfy estará disponible para reservaciones a partir del 16 de agosto y se podrá disfrutar a partir del 27 de agosto.

· Go Savvy ofrece la posibilidad de elegir entre un equipaje de mano o chequeado y la selección de asiento estándar durante la reservación. Go Savvy estará disponible para reservar y probar a partir del 16 de agosto.

· Go ofrece la opción más económica para quienes prefieren simplificar las cosas. Tiene la flexibilidad de comprar cualquiera de las siguientes opciones: equipaje chequeado, selección de asientos estándar, wifi, meriendas ligeras y bebidas. Go se podrá reservar y probar a partir del 16 de agosto.