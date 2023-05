“Cuando estás en América vas a hablar inglés”: suspenden maestra por prohibirle a estudiante hablar español

Una maestra de la escuela intermedia Thomas Boushall en Richmond fue suspendida luego de que supuestamente le prohibiera hablar español a una estudiante de sexto grado en su salón de clases.

En un video que se viralizó en redes sociales, se escucha a la docente que aún no ha sido identificada, diciéndole a la menor que "cuando estás en América vas a hablar inglés".

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Puerto Rico aquí.

"Tienes a todos estos contribuyentes en Estados Unidos, ellos obtuvieron el beneficio de hablar inglés y tú también… así que aprecia eso. No vas a venir y hablarlos mientras la maestra no entiende lo que estás diciendo y no vas a dirigir mi clase así", acotó.

En el video la alumna le responde a la maestra que no sabía que hablar el español estaba mal.

"Lo hablas en casa, cariño, con tu mamá, tu papá y con quien sea esté allí", contestó la docente tras la respuesta de la alumna.

Por su parte, la Junta Escolar de la Ciudad de Richmond envió un comunicado a Telemundo 44 en el que confirmaron que investigan el caso.

"La empleada se encuentra actualmente en licencia administrativa pendiente del resultado de una investigación interna realizada por el equipo de Relaciones con los Empleados", afirmó la directora de bienestar de las Escuelas Públicas de Richmond (RPS, por sus siglas en inglés), Renesha Parks.

"Si bien no podemos comentar más sobre asuntos de personal, tenga en cuenta que RPS atiende felizmente a un grupo diverso de estudiantes de muchas razas y nacionalidades. Continuaremos apoyándolos y defendiéndolos a todos", agregó.

RSP celebró una reunión el 1 de mayo en la que diversos miembros de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés) y exalumnos en la que denunciaron que, al parecer, "a nivel del distrito (escolar) este es un problema que no se maneja adecuadamente".

"(Por) todos los estudiantes que son hijos de inmigrantes, les pedimos a ustedes representarlos y verlos por lo que son porque claramente para este estudiante tener que tomar un video y volverse viral para ser escuchado, es repugnante", opinó Luxagamo, egresada de RPS.

El video fue publicado a finales de abril por una estación de radio. La estudiante aún no ha sido identificada.