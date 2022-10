Ya puedes aplicar a FAFSA: todo lo que necesitas saber sobre el programa de ayuda financiera estudiantil

What to Know La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés) empezó a recibir solicitudes el sábado 1 de octubre para el ciclo escolar 2023-2024.

NUEVA YORK -- La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés) empezó a recibir solicitudes el sábado 1 de octubre para el ciclo escolar 2023-2024. Si planeas asistir a la universidad el próximo año, es posible que quieras llenar la FAFSA lo antes posible.

Muchas instituciones otorgan la ayuda económica por orden de llegada. Karen McCarthy, vicepresidenta de Política Pública y Relaciones Federales de la Asociación Nacional de Administradores de Ayuda Económica Estudiantil, recomienda que los estudiantes llenen la solicitud tan pronto como puedan.

“Es una buena idea hacerlo lo antes posible”, dijo McCarthy. “Una vez que reparten todo el dinero, eso es todo el presupuesto para el año”.

Ya sea tu primera o tu quinta ocasión llenando la solicitud, esto es lo que tienes que saber sobre la aplicación para recibir ayuda económica para tu carrera universitaria.

¿CÓMO FUNCIONA FAFSA?

La FAFSA es una solicitud gratuita del gobierno que usa tu información financiera y la de tu familia para determinar si puedes recibir ayuda económica por parte del gobierno federal para pagar tu universidad.

FAFSA le enviará tu información económica a las escuelas que estés contemplando asistir y que enlistes en la solicitud. Puedes anotar un máximo de 10 escuelas. Cada institución que te admita te enviará un paquete de ayuda financiera. La cantidad que recibirás depende de la escuela a la que asistas.

Esta solicitud también se utiliza para determinar tu elegibilidad para otros programas federales de ayuda financiera, como el de trabajo estudiantil y los préstamos, así como ayuda financiera por parte de tu estado y tu universidad. En ocasiones, las becas académicas privadas también requieren información de tu FAFSA para determinar si calificas para cierta ayuda económica.

“Llenar la FAFSA es probablemente lo mejor que puedes hacer para recibir becas y otras ayudas financieras para la universidad”, dijo Rick Castellanos, vicepresidente de comunicaciones corporativas en Sallie Mae.

Nitro College, un sitio web que ofrece consejos para estudiantes universitarios, tiene una guía que enlista todas las preguntas que se encuentran en la solicitud (solamente disponible en inglés).

¿QUIÉN DEBERÍA DE LLENAR LA SOLICITUD?

Todos los estudiantes que están planeando asistir a la universidad el próximo año. Puede que muchos decidan no solicitar el programa debido a qué los ingresos de su familia son muy altos para recibir cualquier ayuda financiera. Sin embargo, McCarthy recomienda que todos los estudiantes envíen su solicitud.

“No hay compromiso y no tiene costo”, dijo McCarthy. “Ve qué pasa, tal vez te sorprendas. Y si no, ya tienes la solicitud, en caso de qué cambies tu opinión”.

Estudiantes y padres pueden usar el simulador de ayuda financiera federal para calcular una cantidad aproximada de su ayuda financiera.

¿CÓMO PUEDO LLENAR LA SOLICITUD?

El primer paso es crear un FSA ID, para que puedas ingresar a tu cuenta de manera electrónica. Si eres un alumno dependiente, tus padres también necesitan crear una cuenta.

Antes de empezar tu solicitud, McCarthy recomienda que utilices tu correo electrónico permanente, uno que “esté siempre disponible para ti y qué revises regularmente”.

Estos son algunos de los documentos que necesitas para llenar la solicitud de FAFSA:

Número de seguro social.

Número de licencia de conducir, si tienes una.

Número de registro de extranjero (si no eres ciudadano estadounidense).

Declaración de impuestos, formas W-2 y otros documentos que muestren tus ingresos.

Estados de cuenta de tu banco y documentación de tus inversiones.

Documentos de ingresos que no son sujetos a impuestos

La solicitud ofrece la opción de ingresar la información de tus impuestos con la h erramienta de consulta y traspaso de datos del IRS.

McCarthy recomienda que los estudiantes tengan su tarjeta de seguro social a la mano cuando llenen la solicitud, no solamente para asegurarse que cuentan con el número correcto, sino también para verificar el nombre oficial.

“Es mucho más fácil evitar problemas”, dijo McCarthy. Algunos estudiantes, dijo, utilizan su segundo nombre en la vida diaria y cometen el error de anotar su primer nombre en la solicitud. Si se comete un error de este tipo, tendrá que ser resuelto en la solicitud.

¿CUÁNDO TENGO QUE LLENAR LA FAFSA PARA EL CICLO 2023-2024?

Es importante saber cuáles son las fechas límite para evitar perder cualquier posible ayuda financiera. Aparte de la fecha límite federal, los estudiantes necesitan saber si su estado también tiene un plazo para obtener apoyo financiero estatal.

La solicitud de FAFSA para el ciclo escolar 2023-2024 abrió el 1 de octubre y la fecha límite para completarla es el 30 de junio de 2024.

Cada estado tiene una fecha límite diferente para recibir ayuda financiera. Por ejemplo, los plazos son el 2 de marzo de 2023 en California y el 15 de mayo de 2023 en Florida.

Puedes revisar la fecha límite de tu estado aquí.

¿TENGO QUE RENOVAR MI FAFSA?

La FAFSA tiene que ser completada cada año que curses la universidad. Sin embargo, usualmente el proceso se vuelve más sencillo después de haberlo hecho una vez.

“Me siento mucho más rápida cada año”, dijo Haley Campbell Garcia, de 28 años, quien llenó la solicitud por primera vez en el 2013 y la ha completado cada año desde entonces para la universidad y posgrado.

Cuando renuevas tu solicitud, cierta información estará pre-rellenada mientras que otra información, como tus impuestos, tiene que ser actualizada.

¿QUÉ INFORMACIÓN NECESITO DE MIS PADRES PARA FAFSA?

Si estás llenando la solicitud como estudiante dependiente, necesitarás la información económica de al menos uno de tus padres. Si enlistas a ambos, lo primero que necesitas es saber cómo declaran sus impuestos: juntos o por separado, y su estatus marital, dijo McCarthy.

“Aunque parezca obvio, en ocasiones las personas no saben si sus padres están separados o divorciados”, dijo McCarthy. Puedes encontrar el estado marital oficial de tus padres en su declaración de impuestos.

Tus padres también necesitan crear su propio FSA ID. Cuando tus padres llenen su porción de la solicitud, ellos podrán ingresar su declaración de impuestos de manera manual o usando la herramienta de consulta y traspaso de datos del IRS.

Los padres necesitan estos documentos para llenar la FAFSA:

Número de seguro social o número de registro de extranjero (si no son ciudadanos estadounidenses).

Declaración de impuestos federales, formas W-2 y otros documentos que muestren sus ingresos.

Si el estudiante está solicitando para el ciclo escolar de 2023-2024, los padres necesitan usar su declaración de impuestos de 2021.

Si tienes preguntas sobre tu información económica, puedes llamar a la oficina de ayuda financiera federal al 1-800-433-3243.

¿QUÉ PASA SI MIS PADRES NO SON CIUDADANOS ESTADOUNIDENSES?

La residencia de tus padres no afecta tu elegibilidad para recibir ayuda financiera. La solicitud no requiere el estatus legal de tus padres.

Si tus padres no tienen un número de seguro social, el estudiante debe de ingresar ceros en esa parte de la solicitud. Además, los padres que no tienen un número de seguro social no necesitan crear un FSA ID, pero necesitarán firmar la solicitud físicamente. Los estudiantes podrán imprimir esa parte de la solicitud, los padres la tienen que firmar y luego debe ser enviada a la oficina de ayuda financiera para que la solicitud sea procesada.

Para más información sobre cómo llenar la FAFSA cuando tus padres no son ciudadanos, puedes visitar studentaid.gov.

¿CÓMO LE PUEDO HABLAR A MIS PADRES SOBRE FAFSA CUANDO ELLOS NO LA CONOCEN?

Ya seas la primera generación en tu familia que cursa la universidad o tus padres son inmigrantes, explicar FAFSA puede ser complicado.

La manera que Jessica Sansarran, una joven de 25 años y residente de Orlando, abordó este tema con sus padres fue leerles las guías sobre FAFSA a sus padres y comunicarles sus frustraciones con el proceso.

“Les dije ‘esto también es difícil para mí’”, dijo Sansarran, cuyos padres son de Guyana.

Anastasia Acerno, de 21 años, también le tuvo que explicar el proceso a sus padres y lo resolvió de manera similar.

“Le preguntaba a mis padres sobre sus declaraciones de impuestos, esperaba a que las encontraran y luego les hacía las preguntas directamente, en lugar de hacerlos llenar la solicitud junto a mi”, dijo Acero, quién se graduó de la Universidad de Albany.

¿QUÉ PASA SI MI SITUACIÓN ECONÓMICA HAN CAMBIADO DESDE 2021?

Si tu situación económica o la de tu familia ha cambiado drásticamente, necesitarás comunicarte con la institución que planeas asistir. Cada universidad maneja las situaciones especiales de manera diferente, dijo McCarthy.

¿CUÁNDO RECIBIRÉ MI PAQUETE DE AYUDA FINANCIERA?

La solicitud tarda de tres a cinco días para ser procesada, de acuerdo al sitio web de la oficina de ayuda financiera federal. Sin embargo, la fecha en que recibirás el apoyo depende de cada escuela. Usualmente, los estudiantes reciben sus cartas con la cantidad un poco después de recibir su oferta de admisión.

¿QUÉ PASA SI COMETÍ UN ERROR EN MI FAFSA?

Si cometiste un error al llenar tu solicitud, tendrás que corregir el formulario. Puedes hacer correcciones al ingresar a la solicitud, ir a la página titulada “My FAFSA” y luego seleccionar “hacer correcciones”.

En algunas ocasiones, si los cambios no se pueden hacer por medio del portal de FAFSA, los estudiantes tendrán que ponerse en contacto con la oficina de ayuda financiera de su escuela.

¿QUÉ PASA SI MI AYUDA FINANCIERA NO ES SUFICIENTE PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE MI UNIVERSIDAD?

Si tu oferta de ayuda financiera no es suficiente para cubrir todos los gastos de asistir a la universidad, existen algunas alternativas.

Investigar a qué becas o préstamos estudiantiles eres elegible es un buen segundo paso. Existen dos tipos de préstamos estudiantiles: federales y privados. Los préstamos estudiantiles federales usualmente ofrecen tasas de interés más bajas que los préstamos estudiantiles privados.

¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR MÁS AYUDA PARA COMPLETAR FAFSA?

Mucha de la información sobre FAFSA se puede encontrar en el sitio web studentaid.gov, pero si tienes preguntas específicas, puedes contactar a la oficina de ayuda financiera de la universidad a la que planeas asistir.

La oficina de ayuda financiera de tu escuela te puede apoyar con preguntas básicas y a entender la cantidad que se te otorgó.

Yvette Solano, por ejemplo, pidió el apoyo de una persona que hablara español cuando visitó la oficina de ayuda financiera de su escuela.

“Lo hice para sentirme más cómoda al hacer preguntas y entender completamente la información que me decían”, dijo Solano, de 25 años, quién asistió al San Diego City College y se graduó de Cal State, Los Ángeles, este verano. “No tienes que sentirte avergonzado de pedir ayuda”.

McCarthy también recomienda que los estudiantes busquen organizaciones educativas en su ciudad que provean ayuda gratuita para llenar la solicitud.

Estudiantes o padres también pueden llamar, enviar un correo electrónico o hacer un chat en directo con el centro de información de ayuda estudiantil financiera federal.

