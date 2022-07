“De la corte ya no salen”: ICE habría reanudado deportaciones en controles rutinarios

SAN DIEGO, California - Expertos en leyes de inmigración indicaron que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) reanudó algunas deportaciones durante las citas rutinarias de indocumentados cuando se presentan en corte.

“Cuando van a la corte, ya de ahí no salen, se los llevan y los deportan”, contó una residente, quien prefirió no identificarse.

Esta madre de familia dijo que está situación la ha escuchado últimamente, sobre las comparecencias en corte de indocumentados esperando a resolver su caso migratorio. “No está bien eso”, señaló.

Ella agregó que no deja de pensar en las familias que tienen casos migratorios pendientes.

Es algo injusto. No deben hacer eso. Se supone que vas a la corte para buscar una solución, no una deportación -habitante de San Diego.

La habitante de San Diego también dijo que le aflige el tema de deportaciones, por lo que uno de sus conocidos vivió hace poco.

“Fue a corte porque, según, tenía un problema de eso mismo, de deportación”, dijo la mujer, que contó que su allegado se presentó en corte para un citatorio rutinario, pero que nunca imaginó que no regresaría a casa.

“Fue a checar su caso y en vez de solucionárselo, lo echaron para afuera”, señaló.

Ella dijo que su allegado fue deportado a México, dejando a su esposa y varios hijos en San Diego.

“Ellos se tuvieron que ir con el papá, ósea, se tuvieron que salir también porque acá no es lo mismo cuando no está el papá, quien era el que trabajaba”, contó.

Mientras que Daniel Castañeda, abogado experto en inmigración, explicó qué significa esta medida para aquellos que tienen un caso pendiente frente a un juez.

El abogado recalcó que la situación sí ha estado sucediendo nuevamente, pero que se veía con más frecuencia durante el gobierno de Trump.

“Desde septiembre del año pasado, el secretario de ‘Homeland Security implementó una nueva póliza, un memorándum, dando instrucciones a sus oficiales de casos prioritarios”, dijo el abogado de inmigración y aspectos criminales.

Tijuana registra llegada de cientos de migrantes haitianos

Según Castañeda, la orden se enfocó en ciertos grupos de personas en específico, cómo, por ejemplo, en aquellos que representan un riesgo para la seguridad nacional o a la seguridad pública, y también a indocumentados recién llegados, pero que los casos han variado.

“La gente que han estado deportado últimamente, tienden a ser casos de gente que ya anteriormente habían sido deportados, como, por ejemplo, gente que ha tenido su caso frente al noveno circuito, o en otras palabras, a personas que ya fueron a ver a un juez de inmigración y que quizá están apelando su caso”, dijo el abogado.

Esto sucede luego de que un tribunal federal de apelación anuló las directrices de ICE, las cuales daban prioridad a las expulsiones basadas en antecedentes criminales, lo que significa, que, según expertos, aunque ICE no ha anunciado ningún cambio de sus políticas de deportaciones, es evidente que ya no serías atípico ver hasta deportaciones de solicitantes que carecen de historial criminal en Estados Unidos.

TELEMUNDO 20 le preguntó al experto, si la comunidad debería tener miedo o preocupación, a lo que él contestó: “No me gustaría ponerle un énfasis al miedo, ya que ellos van a ver cada caso individual, entonces mi perspectiva no es necesariamente que el departamento ahora va a estar deportando toda la gente de una manera arbitraria porque no tiene la capacidad de hacerlo ni los recursos, pero en cuestión de miedo, era más preocupante durante la era de Trump”.

Por su parte, la residente les aconsejó a sus familiares indocumentados que no se presentaran en corte, pero el abogado dijo que no estaba de acuerdo con eso.

“Si tienen un citatoria de corte, tiene que ir, les ruego que todos atienda a esa corte y si no están consienten de lo que está pasando, le pueden pedir una extensión o una prórroga al juez, ya sea para conseguir un abogado, o para familiarizarse más con su caso, dado que si no se presentan, ahí el juez sí podría más fácil presentar una orden de ausencia o una orden de deportación”, recalcó el abogado de inmigración.

TELEMUNDO 20 contactó a ICE para que nos explicaran si había cambios y cuáles eran, pero hasta el momento solamente se nos notificó que ya recibieron nuestra petición y no nos han enviado una respuesta.