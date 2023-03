AP: encuesta deja a Biden casi al nivel más bajo de su presidencia

WASHINGTON — La aprobación del presidente Joe Biden ha caído levemente en el último mes, casi al nivel más bajo de su presidencia, cuando su gobierno intenta proyectar una sensación de estabilidad en medio de un par de quiebras bancarias y la persistente inflación.

Una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research revela leves fluctuaciones en el apoyo a Biden en los últimos meses.

El presidente tuvo un nivel de aprobación de 38%, comparado con el 45% en febrero y el 41% en enero.

El nivel más bajo, de 36%, fue en julio, cuando el aumento de los precios de la gasolina, los alimentos y otros rubros se abatió sobre los hogares estadounidenses.

En meses recientes, la aprobación de Biden oscilaba por encima del 40%.

Las entrevistas con los encuestados sugieren que el público tiene sentimientos encontrados sobre Biden, quien se prevé anunciará su intención de postularse a reelección en los próximos meses.

Tratándose del presidente, la gente no suele oscilar entre los extremos de lealtad absoluta y odio agresivo que caracterizan la política de esta era.

El presidente ha tomado medidas ambiciosas para fortalecer la economía, con un paquete de $1.9 billones para combatir el coronavirus en 2021, inversiones en infraestructura, apoyo a las fábricas de semiconductores e impuestos a las grandes empresas y los ricos para ayudar a financiar la salud pública y la transición hacia las energías limpias.

Pero esas medidas implican inversiones a largo plazo que aún no han insuflado optimismo en una población que enfrenta una inflación del 6% anual.

El presidente y altos funcionarios han recorrido el país para promover sus logros.

Pero muchos sienten que la economía se encuentra en el filo de la navaja después de las quiebras recientes de bancos y el enfrentamiento previsto con el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, sobre la elevación del tope de endeudamiento, que podría generar el riesgo de incumplimiento de las obligaciones financieras del gobierno.

Apenas el 31% aprueba el manejo de la economía por Biden, más o menos el mismo nivel que el año pasado. Este aspecto de su gobierno ha sido un punto débil desde fines de 2021, cuando la inflación que según los funcionarios era transitoria afectó gravemente a negocios y familias.

La diferencia entre la aprobación general de Biden y la aprobación de la economía es impulsada en gran medida por los demócratas, el 76% de los cuales dicen que aprueban su gestión como presidente, en tanto el 63% aprueba su manejo de la economía. Pocos republicanos aprueban la gestión de Biden en ningún aspecto.

El 39% de la población aprueba su manejo de la política exterior y el 41% el del cambio climático. El 74% de los demócratas y el 9% de los republicanos aprueban el manejo de las relaciones exteriores, en tanto el 67% de los demócratas y el 17% de los republicanos aprueban su manejo del cambio climático.

La encuesta de 1.081 adultos fue realizada del 16 al 20 de marzo con una muestra del panel probabilístico AmeriSpeak de NORC, diseñado para ser representativo de la población. El margen de error es de más o menos 4 puntos porcentuales.