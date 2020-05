Coronavirus en EEUU: la cifra de muertos en el país rebasa los 95,000

WASHINGTON - Estados Unidos alcanzó este viernes 1,591,988 casos confirmados de COVID-19, mientras que la cifra de muertos se sitúa en 95,502, de acuerdo con el recuento de NBC News.

El estado de Nueva York se mantiene como el gran epicentro de la pandemia en EEUU con 365,386 casos confirmados y 29,593 fallecidos, una cifra parecida a la de Francia y solo por debajo del Reino Unido e Italia.

Después de Nueva York, algunos de los estados más afectados son: Nueva Jersey (152,999 contagios, 10,843 muertes), Massachusetts (90,084 infectados, 6,148 muertes) y Michigan (53,510 infectados, 5,129 muertes), e Illinois (102,686 contagios, 4,607 muertes).

El balance provisional de fallecidos de más de 95,000 fallecidos se aproxima a las estimaciones iniciales de la Casa Blanca, que proyectó en el mejor de los casos entre 100,000 y 240,000 muertes; pero ha superado ya con creces los cálculos más optimistas que hizo "a posteriori" el presidente Donald Trump de entre 50,000 y 60,000 fallecidos.

Desde entonces, sin embargo, Trump ha aumentado su pronóstico en varias ocasiones hasta reconocer en su cálculo más reciente que la cifra final probablemente estará entre 100,000 y 110,000 muertos.

El Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud (IHME) de la Universidad de Washington, en cuyos modelos de predicción de la evolución de la pandemia se fija a menudo la Casa Blanca, calcula que para comienzos de agosto la crisis habrá dejado más de 143,000 muertes en EEUU.

MUCHOS TEMEN VOLVER A RESTAURANTES O GIMNASIOS

Es poco probable que la mayoría de los estadounidenses regrese pronto a los restaurantes, bares, teatros o gimnasios, a pesar de que las autoridades estatales y locales de todo el país permitan cada vez más la reapertura de negocios, según una nueva encuesta realizada por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Esa vacilación a raíz de la pandemia de coronavirus podría frenar cualquier recuperación de lo que ha sido la recesión económica más aguda y más rápida en la historia de EEUU.

Apenas el 42% de quienes asistían a conciertos, películas, teatros o eventos deportivos al menos una vez al mes antes del brote dicen que lo harían en las próximas semanas si pudieran. Sólo alrededor de la mitad de los que regularmente iban a comer a restaurantes, se ejercitaban en el gimnasio o viajaban dijeron que se sentirían cómodos volviendo a hacerlo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, sufrirá una "derrota histórica" en las elecciones generales del próximo noviembre, en las que le pasará factura la crisis provocada por la pandemia de coronavirus, según advierte un modelo predictivo desarrollado por Oxford Economics.

Alrededor de una cuarta parte de los encuestados dijeron que alguien en su familia perdió el trabajo en medio de esta recesión y que aproximadamente la mitad ha perdido parte de los ingresos para el hogar, ya sea por despido, recorte salarial, menos horas de trabajo o tiempo libre no remunerado. La mayoría de aquellos cuyo hogar sufrió un despido aún creen que regresarán a su empleo anterior, pero la proporción que espera que su trabajo haya desaparecido aumentó ligeramente en el último mes, al pasar del 20% al 30%.

La velocidad y la fuerza de cualquier recuperación económica podrían ser menores de lo previsto porque muchos temen el riesgo de un repunte de las infecciones. Los consumidores estadounidenses representan aproximadamente el 70% de la actividad económica del país, por lo que cualquier porcentaje inferior a una recuperación total en el gasto obligaría a muchas empresas a cerrar permanentemente, profundizando el dolor financiero para los 39 millones de personas que han perdido empleos en los últimos dos meses.

El 49% de los estadounidenses aprueba cómo Trump está manejando la economía, según la encuesta. Esa aprobación ha disminuido en los últimos dos meses, frente al 56% en marzo. Aun así, el número sigue siendo relativamente positivo para Trump, cuyo índice de aprobación general es del 41%.

