De película: auto atrapado entre paredes tras persecución

Como si se tratara de una película de acción un chofer literalmente se elevó, cayó por una zanja hasta parar entre un edificio de apartamentos y una pared de concreto en medio de una persecución policiaca generada en Allentown, Pensilvania.

Según las autoridades el individuo logró escapar dejando atrás a la pasajera quien tuvo que ser rescatada de la carrocería y trasladada al hospital en una ambulancia por una lesión en el pie.

Hasta el momento se desconoce la razón de la persecución a toda velocidad y si alguno de los presuntos implicados enfrentará cargos.

Los vecinos de la zona, pro su parte, agradecen que no ocurrió una tragedia debido a que esa esquina en específico siempre está “llena de niños”.

“Hay Dios mío ahí se fue un carro pa’ abajo”, relató Karen, vecina del área. Todos estábamos preocupados porque no sabíamos cómo estaba la persona que quedó atrapada en el carro. Es un milagro porque hay muchos niños siempre afuera y ese día estaba un poco frío”.

Otro de los testigos, Leswin Ayala, quien filmó el accidente cuando los buenos samaritanos intentaron intervenir explicó que se levantó asustado porque “sonó como una explosión. Me asusté y brinqué de la cama”.

Agregó que remover el auto accidentado no fue tarea fácil para las autoridades. “Fue un trámite largo con la grúa porque no podrían sacar el vehículo. No pudo una pequeña y tuvieron que venir con una escaladora”.

El incidente se registró entre las calles North Jordan y Liberty a las 5:30 p.m. del pasado domingo. La investigación se mantiene en curso.