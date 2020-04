Lizzo entrega almuerzo gratis en hospitales en señal de agradecimiento

La cantante y rapera Lizzo envió todo su agradecimiento a los empleados del Hospital of the University of Pennsylvania en su lucha contra la pandemia del coronavirus.

La artista ganadora del Grammy, cuyo nombre de pila es Melissa Jefferson, envió almuerzo gratis al personal de la sala de emergencias del hospital, en un acto de agradecimiento en tan difícil momento.

"Están luchando por nosotros, nos están amando, nos están curando", dijo Lizzo en un mensaje de video. “Y no pasa desapercibido. Todos estamos aquí orando por ustedes, pensando en ustedes todos los días y lo menos que puedo hacer es enviarles un almuerzo".

"Espero que esto te ponga una sonrisa en la cara y espero que tengas un gran, gran, gran día porque te amo", dijo.

Este fue solo uno de varios hospitales en todo el país que Lizzo agradeció enviando comida gratis.

Lizzo ha actuado varias veces en Filadelfia a lo largo de su carrera, incluyendo Made in America y el Q102 Jingle Ball el año pasado.