“Nunca le creí”: sospechoso de la masacre en California habría expresado su deseo de matar a sus compañeros

SAN JOSE, California - El sospechoso de disparar mortalmente a nueve personas en las instalaciones del VTA el miércoles había expresado su intención de matar a personas en su trabajo hace más de una década, dijo su exesposa.

“Nunca le creí y nunca sucedió. Hasta ahora", dijo entre lágrimas Cecilia Nelms a The Associated Press el miércoles después del ataque de las 6:30 a.m., en una instalación de tren ligero para la Autoridad de Transporte del Valle.

La alguacil del condado Santa Clara, Laurie Smith, dijo que los investigadores aún no saben si el atacante apuntó específicamente a sus víctimas, pero dijo que las víctimas fueron encontradas en dos edificios separados en las instalaciones.

"Fue muy deliberado, muy rápido. Sabía dónde estarían los empleados", dijo Smith. “Cuando nuestros agentes atravesaron la puerta, inicialmente todavía estaba disparando rondas. Cuando nuestro ayudante lo vio, se quitó la vida ". La oficina del alguacil está al lado del patio de trenes, que sirve al condado de más de 1 millón de personas en el corazón de Silicon Valley.

El atacante fue identificado como Samuel Cassidy, de 57 años, según dos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Los investigadores no dieron información sobre un posible motivo, pero su exesposa dijo que solía llegar a casa del trabajo resentido y enojado por lo que percibía como asignaciones injustas.

"Él podía pensar en las cosas", dijo. Los dos estuvieron casados ​​durante unos 10 años hasta que se presentó una solicitud de divorcio en 2005 y ella no había estado en contacto con el sospechoso durante unos 13 años, dijo Nelms.

Fue el decimoquinto asesinato masivo en la nación este año, todos ellos tiroteos que han cobrado al menos cuatro vidas cada uno, según una base de datos compilada por The Associated Press, USA Today y Northeastern University.

En la Casa Blanca, el presidente Joe Biden ordenó ondear banderas a media asta e instó al Congreso a actuar sobre la legislación para frenar la violencia armada.

“Cada vida que es tomada por una bala traspasa el alma de nuestra nación. Podemos, y debemos, hacer más ”, dijo Biden en un comunicado.

El gobernador Gavin Newsom visitó el sitio y luego habló con emoción sobre la última matanza masiva del país.

“Hay un entumecimiento que algunos de nosotros sentimos por esto. Hay una similitud en esto ", dijo. "Se plantea la maldita pregunta de qué diablos está pasando en los Estados Unidos de América".

En el tiroteo murieron empleados que habían sido operadores de autobuses y trenes ligeros, mecánicos, linieros y un superintendente asistente en el transcurso de sus carreras. Uno había trabajado para la agencia desde 1999.

Las víctimas, muchas de ellas empleados desde hace mucho tiempo de la agencia de tránsito, fueron identificadas por la Oficina del Médico Forense del condado Santa Clara el miércoles por la noche como Paul Delacruz Megia, de 42 años; Taptejdeep Singh, 36 años; Adrian Balleza, 29; José Dejesus Hernández, 35; Timothy Michael Romo, 49 años; Michael Joseph Rudometkin, 40 años; Abdolvahab Alaghmandan, 63; Lars Kepler Lane, 63 años; y Alex Ward Fritch, 49.

La novena víctima, Fritch, murió el miércoles por la noche después de que fue trasladado al hospital en estado crítico, dijo la oficina del médico forense.

El alcalde Sam Liccardo habló sobre la tragedia que sacudió esta mañana a San José.

Singh había trabajado como conductor de tren ligero durante ocho o nueve años y tenía esposa, dos hijos pequeños y muchos miembros de la familia, dijo su primo, Bagga Singh.

"Escuchamos que eligió a la gente para disparar, pero no sé por qué lo eligen a él porque no tiene nada que ver con él", dijo.

El concejal de la ciudad de San José, Raúl Peralez, dijo que Rudometkin era un amigo cercano.

"No hay palabras para describir la angustia que estamos sintiendo en este momento, especialmente por su familia", escribió en Facebook.

La Alguacil del condado Santa Clara dijo que el sospechoso tenía tres pistolas semiautomáticas y 11 cargadores con capacidad para 12 balas.

No estaba claro de inmediato si había obtenido las armas legalmente.

La alguacil le dijo a HOY que se encontraron materiales para fabricar bombas en lo que los investigadores dicen que era el casillero del sospechoso en las instalaciones ferroviarias.

"Encontrados en la escena del tiroteo, nuestros perros alertaron sobre lo que probablemente era su casillero y en él había materiales para bombas: cables detonadores, precursores de un explosivo", dijo Smith.

En documentos judiciales, una exnovia describió al sospechoso como volátil y violento, con grandes cambios de humor debido al trastorno bipolar que empeoraba cuando bebía mucho.

Varias veces mientras estaba borracho, la forzó sexualmente a pesar de sus negativas, inmovilizándole los brazos con el peso de su cuerpo, alegó la mujer en una declaración jurada de 2009 presentada después de que él había solicitado una orden de restricción en su contra. Los documentos fueron obtenidos por The San Francisco Chronicle.

The Associated Press generalmente no menciona a las personas que dicen haber sido agredidas sexualmente.

El presunto pistolero había trabajado para la Autoridad de Transporte del Valle desde al menos 2012, según la base de datos pública de nóminas y pensiones de Transparent California, primero como mecánico de 2012 a 2014, luego como alguien que mantenía subestaciones.

Las autoridades también estaban investigando un incendio en una casa que estalló poco después del tiroteo, dijo el alguacil Smith. Los registros públicos muestran que el sospechoso era dueño de la casa de dos pisos donde los bomberos respondieron después de ser notificados por un transeúnte. Los agentes de la ley acordonaron el área cerca de la casa y entraron y salieron el miércoles.

"La llamada salió con disparos a las 6:34 (a.m. PT), y luego el incendio se informó a las 6:37, por lo que debió haber tenido alguna forma de configurarlo o que alguien más lo hiciera", dijo Smith. Dijo que la policía cree actualmente que "él configuró algún tipo de dispositivo para que sonara en un momento determinado, probablemente para coincidir con este tiroteo", pero aún están investigando.

Doug Suh, que vive al otro lado de la calle de la casa del presunto agresor, le dijo a NBC Bay Area que el sospechoso parecía "extraño".

"Lo vi y hablé con él cinco veces para decirle 'hola', pero nunca me habló", dijo Suh. "Me miraba sin decir nada".

Suh le dijo a The Mercury News en San José que una vez, el sospechoso le gritó que se mantuviera alejado mientras retrocedía con su auto. "Después de eso, nunca volví a hablar con él".

Los vecinos que hablaron con NBC Bay Area también describieron al sospechoso como tranquilo, "malo" y dijeron que nunca habló con nadie.

El ataque del miércoles fue el tiroteo más mortífero en el Área de la Bahía de San Francisco desde 1993, cuando un hombre armado atacó oficinas legales en el distrito financiero de San Francisco, matando a ocho personas antes de suicidarse.

También fue el segundo tiroteo masivo del condado de Santa Clara en menos de dos años. Un hombre armado mató a tres personas y luego a sí mismo en un festival popular del ajo en Gilroy en julio de 2019.