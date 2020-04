Secretario de Salud: “El doctor Segundo Rodríguez tiene mi apoyo”

El secretario del Departamento de Salud (DS), doctor Lorenzo González Feliciano dijo el miércoles, que el director del “Task Force” médico, doctor Segundo Rodríguez Quilichini cuenta con su apoyo pese a los datos revelados durante las vistas públicas de la Comisión de Salud.

“El doctor Segundo Rodríguez tiene mi apoyo”, exclamó González Feliciano en conferencia de prensa.

Cuestionado sobre quién toma las decisiones finales en torno a la salud en Puerto Rico, González Feliciano contestó “desde el 30 de marzo, yo soy quien tomo las decisiones en Salud”.

En torno a las declaraciones emitidas por la exsecretaria auxiliar de Salud, Adil Rosa Rivera, González Feliciano admitió que “no pude escuchar la vista”.

Del mismo modo, explicó que desde que retomó su mandato en el DS no ha sometido nuevas compras para pruebas COVID-19.

“Nos mantenemos con las 200 mil pruebas que tenemos en Puerto Rico actualmente, quedan 100 mil para ser distribuidas”, acotó.

En cuanto al COVID-19 en Puerto Rico, González Feliciano dijo “De esto no salimos hasta tanto no haya una vacuna, esto no lo vamos a ver hasta el otoño o el invierno”.

El director del “Task Force” médico, doctor Segundo Rodríguez estuvo directamente involucrado en el manejo de la fallida compra multimillonaria de pruebas rápidas de COVID-19, según surgió de una vista pública de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes.

“Las instrucciones vinieron del doctor Segundo Rodríguez”, expuso la deponente, Adil Rosa Rivera.

Rosa Rivera confirmó además que fue el doctor Segundo Rodríguez quien cambió la orden que dio la exsecretaria Concepción Quiñones de Longo, sobre la entrega de unas pruebas por parte del laboratorio Quest Diagnostic.

Quiñones de Longo instruyó que las mismas se enviaran al laboratorio del Departamento de Salud, pero según el testimonio de Rosa, el doctor Rodríguez y el doctor Rafael Salgado cambiaron la directriz para que llegaran al Centro de Operaciones de Emergencia (COE) donde ubica el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) sin supuestamente consultarle a Quiñones de Longo.

