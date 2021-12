“El lugar revivió después de la tragedia”: crean en México jardín en honor de migrantes

TUXTLA GUTIÉRREZ - El lugar del accidente donde 56 migrantes murieron y más de un centenar resultaron heridos se convirtió en un jardín santuario en honor a quienes viajaban hacinados dentro de un tráiler en el estado de Chiapas, en el sureste de México.

María, quien lleva más de 45 años trabajando en la producción y venta en el Vivero Berriozabal, donó su tiempo y plantas para hacer del lugar, conocido como la curva del migrante, un jardín.

Para esta obra se utilizaron 100 metros (109 yardas) de pasto alfombra, 56 plantas Sansevieria, una planta que aguanta cualquier clima y simula una vela, piedras de río, 10 costales de abono y tierra.

"Ahora el mural luce esplendoroso, el lugar revivió luego de la tragedia" dice María.

La cultivadora, que se sumó con gusto a colaborar con los vecinos de Chiapa de Corzo, aseguró que disfruta hacer jardines, "pero en esta ocasión tocó hacer el jardín más difícil, que es por dolor. Los jardines se hacen por alegría y por gusto".

Esta acción surgió luego del accidente del 9 de diciembre, que provocó la muerte de 56 migrantes, al volcar un camión de traficantes de personas en Chiapas, fronterizo con Guatemala.

Sobrevivientes quieren regresar a su país y aprovechar la oportunidad.

María dijo que este accidente le resultó muy impactante y además, le dolió mucho, "porque las imágenes son muy desgarradoras, muy tristes".

"Sí, me dio tristeza, a esto le tenemos que sacar valor, no nos podemos quedar con la tristeza adentro, hay que sacarla, y por eso estamos haciendo esto para que no vuelva ocurrir", agregó.

Durante esta semana cientos de personas han demostrado su solidaridad al dejar flores y veladoras, ciudadanos guatemaltecos se detienen a rezar y a dejar algunos quetzales, botellas de agua, cruces de madera, imágenes de la Virgen de Guadalupe y angelitos.

Aquí las impactantes imágenes.

Los familiares de los fallecidos y heridos, que poco a poco van arribando para preparar los trámites de repatriación, han llegado al lugar del accidente para dejar flores y carteles con emotivas palabras de despedida.

Jorge es otro ciudadano que da su tiempo para cavar y sembrar el pasto y las plantas, pues se siente identificado con los migrantes y sus familias, ya que ha vivido en carne propia viajar a los Estados Unidos por buscar una mejor vida.

"Me dio tristeza, la pobre gente que viene de fuera y se va a otro lado, porque todos somos humanos, todos sufrimos, por ganar un poquito de más dinero, yo también he salido a chambear (trabajar) fuera, se sufre", expresó.

"Todavía no hemos ido a todos los hospitales, ahorita vamos a ir a buscarlo. Ya buscamos en protección civil y no apareció el nombre, entonces vamos a buscarlo, probablemente ahí están los nombres de los que no están identificados", dijo una familiar.

HERIDAS QUE NO SANAN

Una semana después del accidente, la secretaría de Salud confirmó que de más de un centenar de lesionados en el accidente, 56 han sido dados de alta y 51 personas continúan en recuperación en distintas unidades de salud de la red hospitalaria.

La dependencia detalló que, de acuerdo con el reporte médico, el estado de salud del 90% de los pacientes es de entre delicado y grave; mientras que el pronóstico del resto es de muy grave.

La caravana migrante llegó el lunes a la Basílica de Guadalupe de Ciudad de México tras un enfrentamiento con la Policía capitalina que dejó 13 agentes y 4 migrantes lesionados, según las autoridades locales.

La población migrante que permanece hospitalizada proviene de Guatemala, República Dominicana, Ecuador, Honduras y Colombia.

México vive una de las mayores olas migratorias de su historia. De enero a octubre, el país ha interceptado a 228,115 personas y deportado a otras 82,627, cifras que no se habían visto desde hace más de 15 años.

Asimismo, las solicitudes de refugio también han batido récords. De enero a octubre, el país ha recibido 108,195 peticiones.