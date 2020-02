Dejan sin efecto condena de 112 años por pederastia y pornografía infantil

CIUDAD DE MÉXICO - Un juez mexicano determinó que era culpable de pederastia y pornografía infantil, así que sentenció al empresario de origen libanés Jean Succar Kuri a 112 años y seis meses de prisión.

Pero casi cuatro años después, un tribunal dejó sin efecto esa condena por considerar que hubo inconsistencias y vicios en el proceso.

Edith Encalada asegura que cuando tenía 13 años el empresario la obligó a tener relaciones sexuales. Ella, junto a la periodista Lidya Cacho, destaparon la red de pederastas que presuntamente encabezaba Succar Kuri, quien en su momento aceptó haber violado a menores de edad.

Por ello, al enterarse de que los magistrados decidieron que se dicte una nueva condena, asegura que se siente decepcionada y temerosa.

"Me siento muy afectada, no era lo que esperaba, es un revés que no esperaba en este caso", destaca la presunta víctima.

La decisión de los juzgadores obedece a un amparo interpuesto por la defensa del sospechoso que busca que su cliente sea acusado de haber violado en grupo a los menores y no de manera individual, así el castigo sería a menor.

El caso #SuccarKuri es histórico. La valentía de las niñas y niños víctimas de pornografia infantil y tortura sexual fue lo que ayudó a que el equipo lograse una sentencia histórica para Latinoamérica: 112 años por delitos federales. Sus cómplices están prófugos @CarlosJoaquin pic.twitter.com/bmawms1N0W — Lydia Cacho (@lydiacachosi) February 10, 2020

La disposición de los magistrados establece un plazo de 30 días hábiles pata acatar la disposición y precisar las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que el presunto culpable cometió cada uno de los siete abusos sexuales registrados en tres años.

Pero en tanto, indica el abogado Julio de Jesús Méndez, el acusado seguirá en la cárcel y solo podría obtener una disminución en la sentencia.

"La persona va a seguir purgando su condena, habrá que ver la nueva sentencia y también puede ser apelable", dice Méndez.

En sus redes sociales, la periodista Lydia Cacho, quien fue encarcelada en el 2005 por denunciar el asunto, escribió que ahora verán si el actual gobernador de Quintana Roo también protegerá a los protagonistas de esta historia.