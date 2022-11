Trágico final: hallan cadáver de joven arrastrado por la corriente después de localizar su hermano

TIJUANA. - Familiares confirmaron que el cadáver que fue localizado la tarde del jueves corresponde a Hugo Enrique Miranda Olivera, de 23 años, uno de los dos hermanos que desaparecieron el martes en la tarde cuando su auto fue arrastrado por la corriente.

Rebeca y Hugo, de 16 y 23 años, respectivamente fueron arrastrados por la corriente cuando iban llegando a su casa y trataron de cruzar una calle inundada cerca del cañón del Pato en Tijuana ante la impotencia de Omar Contreras, un vecino quien intentó rescatarlos.

“Estaba oscuro, los quise ayudar, pero no pude”, dijo a Telemundo 20 el miércoles llorando. “Si ahorita cómo me siento, imagínese en ese rato estaban aquí, enfrente de mí y no pude, quise amarrar trapos para sacarlos y no pude”, dijo Contreras.

Desde entonces se implementó un operativo de búsqueda y Rebeca fue localizada sin vida, y este jueves alrededor de 90 personas apoyaban la búsqueda de su hermano.

Alrededor de las 2 p.m. las autoridades anunciaron el hallazgo de un cadáver alrededor de la 1 p.m. el cual fue identificado por la familia alrededor de las 2:43 p.m., informaron autoridades tijuanenses.

Autoridades estadounidenses también fueron notificadas para la búsqueda del otro lado del muro.

“Desde el desarenador hasta la línea fronteriza, son cuatro equipos los que traemos en búsqueda entre ellos, salvavidas y bomberos”, dijo.

Al menos 10 autos fueron arrastrados por la corriente.

Y según el director, a la búsqueda se sumó personal de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), pues los padres de las víctimas laboran en esta institución educativa.

De acuerdo con Protección Civil, en Tijuana se atendieron 261 servicios por las lluvias registradas en la región.

Bomberos atendió 100 y, entre ellos, 24 vehículos arrastrados por las fuertes corrientes de agua, seis accidentes automovilísticos con personas lesionadas, árboles y postes caídos e inundaciones por toda la ciudad.

Y un día después de las fuertes lluvias del 8 de noviembre, las zonas de peligro están bajo la mira. Las autoridades dijeron que después de la tormenta viene la calma, pero los deslizamientos después de lluvias como la del martes, siguió un riesgo latente.

“Específicamente el de Camino Verde que es uno de los más importantes y el día de hoy se continuará con ella sobre vuelos para poder hacer comparativos con días anteriores” señaló Miguel Ángel Ceballos, subdirector operativo de protección civil.

De acuerdo con las autoridades municipales, los monitoreos principalmente en las zonas de alto riesgo como Camino Verde, Sánchez Taboada y otros puntos identificados continuarán en estos próximos días para saber si hay más movimiento de tierra.

Mientras tanto, las labores de limpieza continúan en la ciudad, luego del caos generado por el paso de las lluvias que en algunas zonas superaron el pronóstico.

De acuerdo con Protección Civil, en la zona este de Tijuana se tuvo una caída de hasta 20 mm de lluvia. Precipitaciones que dejaron a una familia con una pérdida irreparable.