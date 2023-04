López Obrador sale en defensa de Trump tras acusación penal por presuntos pagos a actriz porno

CIUDAD DE MÉXICO - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este miércoles no estar de acuerdo con la imputación del expresidente Donald Trump y señaló que está motivada por "propósitos políticos y electorales".

"Mantengo mi postura de que no debe de utilizarse lo jurídico, los asuntos supuestamente legales, con propósitos políticos, electorales. Por eso no estoy de acuerdo con lo que le están haciendo al expresidente Trump", expuso en su rueda de prensa diaria.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Puerto Rico aquí.

Además, aseguró que es "una degradación de la seriedad que deben de tener las leyes", pues consideró que ha pasado mucho tiempo desde que el exmandatario estadounidense presuntamente tuvo una relación extramatrimonial con la actriz porno Stormy Daniels, a la que pagaron para que guardara silencio antes de las elecciones presidenciales de 2016.

"No sé si haya cometido delito, no me corresponde, me llama la atención que le están acusando de algo que sucedió en 2006. ¿Cuántos años lleva? 17. Y no (lo digo) porque se trata del presidente Trump, no, cualquiera", indicó.

Trump se convirtió el martes en el primer expresidente de la historia de Estados Unidos en ser imputado, después de que se le responsabilizara por 34 delitos de falsificación de registros empresariales.

Según el fiscal de Manhattan que lleva el caso, Alvin Bragg, Trump orquestó una trama ilegal que emitió tres pagos a personas con información dañina sobre él de cara a las elecciones presidenciales de 2016.

Rogelio Mora-Tagle estuvo en la corte y explicó qué dijo el expresidente Donald Trump al juez.

Esta imputación, señaló el mandatario mexicano, perjudica a Trump de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

"Legalmente sí puede participar (en las elecciones pese a la imputación), pero de todas maneras está expuesto a una campaña de desprestigio", denunció.

La trama en la que está envuelto el expresidente estadounidense, dijo López Obrador, es similar a la destitución del expresidente peruano Pedro Castillo, encarcelado después de dar un fallido autogolpe de Estado el pasado diciembre.