Movilización de militares boricuas no se debe a tensiones en Iraq

El teniente coronel, Carlos Cuebas, aseguró que la movilización de unos 50 soldados de la Unidad de Manejo de Municiones de la Reserva Nacional no guarda relación con la tensión provocada por la muerte del general iraní, Qasem Soleimani, según ordenó el presidente Donald Trump.

“Esto no tiene nada que ver con la situación en Iraq… esta movilización de soldados, en el día de hoy, responde a una movilización que ha estado planificada por casi un año, ya”, indicó a los medios.

Según detalló Cuebas, la Unidad 266 de la Reserva viajaría a Texas, para completar su entrenamiento y luego se trasladaría hasta Europa, donde brindaría apoyo al Departamento de Defensa, en la zona del Teatro de Europa.

Aclaró, además, que por el momento ni la Reserva ni la Guardia Nacional han sido alertados sobre una posible activación.

“No hemos recibido ningún tipo de alerta para la situación que está corriendo ahora mismo en Iraq... aún cuando esta misión en particular no está directa o indirectamente relacionada con la situación en Iraq, no es menos cierto que la misión de este comando es prepararnos para estar listos para movilizarnos en cualquier momento, en cualquier lugar, de acuerdo a las necesidades de la nación”, puntualizó Cuebas.