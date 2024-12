Pierluisi ve con buenos ojos el comité energético de JGo

El gobernador saliente, Pedro Pierluisi Urrutia, dijo este lunes que ve “con buenos ojos” la designación del comité energético anunciado por la gobernadora electa, Jenniffer González Colón.

“Hay taller de sobra en esa área. El principal reto que enfrenta Puerto Rico es el estado de nuestro sistema eléctrico. Mientras más recursos tenga la próxima administración, mejor. Hay personas nombradas que claramente tienen experiencia en este campo, y otros que pueden aportar desde otra perspectiva. Lo veo con buenos ojos”, expresó Pierluisi.

Sobre la encomienda que tiene el comité de buscar un sustituto al administrador del sistema de transmisión y distribución del sistema eléctrico, el gobernador expresó que cuando se escogió a LUMA Energy, esa fue la mejor de las dos que culminaron el proceso en la Autoridad de las Alianzas Público Privadas, ya que la otra privatizadora proponía aumento inmediato de la tarifa eléctrica. Sin embargo, reconoció que el desempeño del consorcio ha sido deficiente.

Busca sustitutos para LUMA Energy.

“[El desempeño de LUMA] no es el que nadie esperaba, pero está cargo de la red ahora mismo. Entonces, lo que yo he dicho, y lo repito, es que hay que tener mucho cuidado si se va a cancelar ese contrato, porque lo que no queremos es que esa red se caiga, que entonces tengas un apagón general aquí de un día a otro", advirtió.

Pierluisi subrayó que cualquier decisión debe ser evaluada cuidadosamente, considerando los costos, las penalidades por cancelación del contrato y la necesidad de una transición ordenada.

"Si no se puede demostrar justa causa bajo ese contrato para cancelarlo, entonces tienes que pagar una penalidad. Tendríamos que tener una transición en lo que se sustituye a LUMA, si es que esa es la decisión, y habría que ver qué proponentes surgen", sostuvo.

"La única bandera roja que yo levanto es que sea lo que sea que se haga, que no cause mayor interrupción de servicio, y menos aún apagones”, añadió.

Además, recordó que tanto el Negociado de Energía como la Junta de Supervisión Fiscal deben aprobar cualquier cambio.