Puesto #11 del Senado no se certificará ante posibilidad de que Molina entre

La presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera dijo el martes que, una vez culminado el escrutinio, no se va a emitir certificación por la undécima posición de Senador por Acumulación ante la posibilidad de que el activista y ambientalista, Eliezer Molina Pérez, consiga los votos necesarios.

“No podemos emitir certificaciones con relación a esta posición porque evidentemente se emiten con relación a los resultados. Estaríamos emitiendo las primeras diez. Evidentemente requiere esperar a que los comisionados se expresen con relación a estas nuevas variantes que tienen ante su consideración, y luego entonces emitir una resolución”, dijo Padilla Rivera en entrevista radial con NotiUno.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. >Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Según Padilla Rivera, Molina Pérez está bien cerca de tener los votos necesarios con cinco variantes del nombre aceptadas por unanimidad por los comisionados electorales.

Sin embargo, el PNP solo quiere adjudicarle dos.

“Está bien cerca, tenemos que reconocerlo. Está bien cerca de entrar únicamente por [las variantes aceptadas por] unanimidad. La posición número 11 tiene 68,000 y tantos votos. Ël unánimemente recoge 67,000 y tantos votos, así que sí, verdaderamente habría que hacer el cálculo final el día de hoy, evaluar si hay algunas nuevas variantes de nombres que alcancen esa unanimidad, y habría una alta probabilidad que pueda entrar simplemente por la unanimidad de los nombres seleccionados por la comisión. Evidentemente, si por la unanimidad o no unanimidad no alcanza el número de votos para condicionarse en esa en esas 11, en esos once espacios, pues, nos correspondería a nosotros resolver”, expresó.

Hay otras cientos de variantes que no fueron aceptadas por unanimidad a favor de Molina Pérez. Al momento, Keren Riquelme ocupa la posición #11.

El comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges anticipó que iría al tribunal si Molina Pérez desplaza a Riquelme.