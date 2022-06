AAA retoma plan de racionamiento para Loíza, Canóvanas y Río Grande

La presidenta ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Ing. Doriel I. Pagán Crespo, informó este martes que, debido a la poca precipitación este fin de semana, activarán nuevamente los planes de interrupciones programadas para las plantas de filtros (PF) Canóvanas y El Yunque en Río Grande.

Para clientes en Loíza y Canóvanas se mantendrá el mismo plan de lunes a viernes de 5:00 am a 2:00 pm con servicio y de 2:00 pm a 5:00 am sin servicio. Mientras que sábados y domingos tendrán servicio de 8:00 am a 4:00 pm.

Mientras, para los clientes de Río Grande se mantiene en su horario establecido de interrupción de ocho horas de 9:00 pm a 5:00 am.

Listo el plan de racionamiento para abonados que se suplen de Carraízo y La Plata.

Las instalaciones que se mantienen bajo observación en la Región Este son: PF Humacao (sirve a Las Piedras y Humacao), PF Aibonito Urbano, PF Juncos Urbano, PF Jagual en San Lorenzo y PF Barranquitas Urbano.

En la Región Norte, las plantas que se encuentran bajo observación se encuentran: PF Cedro Arriba (sirve a Corozal, Naranjito y Barranquitas), PF Sabana Grande en Utuado y PF Morovis Urbana. De igual forma, en la Región Metro las instalaciones en observación son: PF Cubuy, en Canóvanas. En la Región Oeste se añade: PF Guamá en San Germán y PF Montaña ubicada en Aguadilla. Finalmente, en la Región Sur, la PF Ruccio en Peñuelas se incluye también bajo este renglón de observación.

Comerieños se preparan, aunque AAA no vislumbra racionamiento pronto para el área.

La presidenta añadió que, el informe del Monitor de Sequía del pasado jueves, 16 de junio, reportó que el 91.96% de la Isla continúa afectándose por condiciones de sequía atípica y otro 67.32% de sequía moderada para la zona oeste. Se incluyó además, un 1.32% de sequía severa para pueblos en la zona este.

"Seguimos observando diariamente los abastos de agua y cuencas hidrográficas para establecer los planes de trabajo que nos ayudarán a manejar este período seco de una forma efectiva y minimizando el efecto en nuestros clientes”, indicó la AAA en comunicado de prensa.

Pagán Crespo reiteró el llamado a la conservación del agua y, a su vez, destacó los esfuerzos que realiza la AAA para mitigar la situación como, por ejemplo, la reparación de salideros y fugas a través de todo Puerto Rico. La funcionaria compartió nuevamente con la ciudadanía las siguientes medidas para hacer uso responsable del agua y que ayudarán a la conservación del agua durante este período seco: