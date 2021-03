Abel Nazario está “tranquilo” tras sentenciarlo a 18 meses en prisión

"Tranquilo con mi conciencia", está el exsenador y exalcalde del Municipio de Yauco, Abel Nazario, tras sentenciarlos a 18 meses en la cárcel.

“Tranquilo con mi conciencia... He soportado (el proceso) porque mami no está. (De lo contrario), quizás me hubiera rendido; por el amor de madre", dijo Nazario esta mañana por radio (WKAQ).

El exlegislador por el Partido Nuevo Progresista (PNP), recalcó - en varias ocasiones- no es corrupto. Y alegó -además- la sentencia es "cuestión administrativa".

El pasado viernes, Nazario fue sentenciado por presentar documentos falsos. Cumplirá su pena -desde el 19 de mayo- en una prisión de Miami o de Tallahassee.