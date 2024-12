Activan Alerta Rosa para dar con joven desaparecida; su pareja tampoco aparece

La Policía activó este viernes la Alerta Rosa tras la desaparición de Vannesa Lynmar Martínez García de 22 años, una estudiante graduada de psicología y de Leyes en la Universidad Católica de Ponce, vista por última vez en Ponce.

La joven fue descrita como de tez blanca, pelo rojo, ojos verdes, 5'3" de estatura y pesa 125 libras. Además, conduce un Toyota Corolla del 98 negro, con tablilla 736.

Al momento de su desaparición, vestía abrigo, pantalón y zapatos negros.

Ambos desaparecieron el mismo día. El hombre se había ausentado a su trabajo por enfermedad.

Si tiene información, comuníquese al 787-343-2020 o al 9-1-1.

Familiares indicaron a Telenoticias que Martínez García, quien es residente de Santa Isabel, fue vista por última vez el pasado martes 10 de diciembre, cuando se fue de la residencia de sus padres a eso de las 10:07pm y luego notificó que estaba compartiendo con su pareja de cinco meses, Rubén Antonio Pagán Banchs, quien también fue reportado desaparecido.

La madre de la joven, Lin Peña, entiende que el hombre se llevó a su hija.

"Ellos tuvieron unas discusiones, pero aquí lo que me interesa es que Rubén Pagán Banchs se toque su corazón y me devuelva a mi hija sana y salva, para que ella pueda estar con su familia, y nosotros no vamos a hacer ningún tipo de procedimiento", dijo ante las cámaras de Telenoticias.

Pagán Banchs se había excusado de su trabajo por enfermedad. El hombre conduce un Toyota Corolla negro del 1998 con tablilla HVT-736.