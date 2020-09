Acusados de robo agravado mujer y hombre sospechosos de asesinar a menor de dos años en Humacao

La Juez Jeannette M. Pietri Núñez del Tribunal de Primera Instancia de Humacao determinó causa probable para arresto por robo agravado y violación a la Ley de Armas contra José Santiago Maymí de 30 años y Lesli Pagán Díaz de 24 años.

A ambos se les fijó una fianza de $1,000,000, por lo que ambos serán ingresados en cárcel.

Los hechos ocurridos el 21 de septiembre de 2020 en Humacao revela que los imputados Santiago Maymí y Pagán Díaz en concierto y común acuerdo se apropiaron, mediante amenaza e intimidación utilizando un arma blanca de $100 pertenecientes a Feliciano Soto Gilbert y Asunción Delgado Sepúlveda, dos personas de edad avanzada.

A ambos imputados se les radicó un cargo por violación al Art. 190 Robo Agravado del Código Penal y un cargo por violación Art. 6.06 Portación y Uso de Armas Blancas de la Ley de Armas.

La vista preliminar quedo señalada para el 13 de octubre de 2020.

Por otra parte, los imputados son también sospechosos de haber dado muerte a un infante de dos años hijo de Pagán Díaz, que había sido reportado como desaparecido.

Sospechoso niega haberle dado muerte a infante

Santiago Maymí negó haberle dado muerte al infante, identificado como Dylan, y aseguró que no lo maltrataba ni a la madre, como alegó la abuela de la progenitora.

Por su parte, Leslie Pagán, madre del menor, prefirió guardar silencio a preguntas de Telenoticias. Su casa, que ubica en la urbanización Rivera Donato en Humacao, fue allanada por las autoridades en busca de evidencia.

Vecinos del lugar indicaron a este medio que la mujer siempre paseaba con el niño, hasta que comenzó a salir con Santiago Maymí.

Hasta el Tribunal llegó la madre del sospechoso de darle muerte al infante, quien reconoció que su hijo es usuario de drogas y que estaba prófugo de un hogar donde cumplía sentencia de un año y medio. Sin embargo, asegura que su hijo no es el responsable.

“Él me contesto de lejos: “Sí mamá, yo soy inocente. Yo no lo maté.” Y yo le dije “di toda la verdad mijo porque si eres inocente y tú no lo mataste, si quien lo mato fue ella pues va a decir que fue ella y no fuiste tú.", dijo a Telenoticias la madre de Santiago Maymí, quien prefirió no revelar su identidad.

Familiares del papá de Dylan denunciaron negligencia por parte del Departamento de la Familia, ya que informan que hizo la denuncia por maltrato y luchaba por su custodia.

“Eugene había puesto una denuncia a servicios sociales por maltrato. Ese caso duró un año, un año que nunca se resolvió. El niño se lo dejaron a su madre y su abuela y después de ahí Eugene lo que hacia era la manutención.", expresó un familiar.

Reclamaron que si se hubiese hecho una mejor investigación, Dylan aún estaría con vida.

Pendiente a Telemundopr.com para la ampliación de esta historia.

