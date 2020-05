Acusados por asesinato de dos mujeres trans cualifican para pena de muerte

El fiscal federal Stephen Muldrow y el director del Negociado de Investigaciones (FBI) en Puerto Rico Rafael Riviere, anunciaron que Juan Carlos Pagán Bonilla de 21 años, y Sean Díaz de León (Díaz) de 19 años fueron acusados por la muerte de dos mujeres transgénero en Humacao.

“Los crímenes de odio son especialmente reprochables debido a los efectos que tienen sobre las víctimas, sus familias, las comunidades que continuamente sufren el discrimen de por razón de su género u orientación sexual, y nuestro pueblo en general. Es por esto que la Fiscalía Federal se compromete a utilizar todas las herramientas a su alcance para combatir los delitos motivados por este tipo de intolerancia”, dijo Muldrow en declaraciones escritas.

“Quiero aprovechar la oportunidad para enviar un mensaje a los miembros de la comunidad LBGTTQ. Hemos escuchado sus reclamos y el FBI entiende su angustia. Estamos con ustedes y luchamos con ustedes, porque Puerto Rico es de todos. Quiero además agradecer a los agentes de la Policía de Puerto Rico, por su gran labor. La cooperación interagencial es clave en estos casos y estamos trabajando juntos para que Puerto Rico sea un lugar seguro para todos y todas”, expresó por su parte el director del FBI.

Por su parte, portavoces del Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE) solicitaron a las autoridades federales que no intenten imponer la pena de muerte en el caso por el doble homicidio de mujeres transgénero en Humacao.

“La venganza no es sinónimo de justicia. Nuestra Constitución prohíbe expresamente la pena de muerte y nuestro pueblo reafirma esa máxima. Por lo que pedimos que no se intente meter la pena capital por la cocina. Exigimos justicia para Serena Velázquez y para Layla Peláez, pero no queremos quitarle la vida a nadie”, aseveró Pedro Julio Serrano en declaraciones escritas.

La querella alega que el 22 de abril de 2020, la Policía de Puerto Rico fue informada de un vehículo en llamas en el barrio Mambiche Prieto en Humacao. Al llegar, los agentes de la Policía encontraron dos cuerpos quemados dentro del vehículo. Ese mismo día, los familiares de Serena Angelique Velázquez Ramos y Layla Peláez Sánchez, informaron que desaparecieron y mencionaron un video de Snapchat en las redes sociales que muestra a ambas víctimas socializando con dos sujetos la noche anterior.

El 28 de abril de 2020, la Policía detuvo a Pagán en su residencia. Según la información obtenida, los acusados decidieron asesinar a las dos mujeres después de haber compartido con ellas porque se sintieron engañados cuando supieron que ambas eran transgénero.

La Fiscalía Federal solicitó la detención inmediata de los acusados. El Fiscal Federal Auxiliar José Contreras del Distrito de Puerto Rico, la Fiscal Senior Rose Gibson y la Fiscal Especial de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de los Estados Unidos Laura Gilson están a cargo de la investigación del caso. Cada uno de los cargos es elegible a la pena de muerte o hasta vida en prisión.

Cualquier persona con información adicional puede llamar al FBI al 1-800-CALL-FBI (225-5342).

