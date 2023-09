Administrador de ASSMCA pide perdón tras arremeter contra Valeria Collazo Cañizares

El administrador de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), Carlos Rodríguez Mateo, se disculpó este miércoles por la forma en la que reaccionó a las preguntas de la periodista de Rayos X, Valeria Collazo Cañizares.

"Tú no tienes que averiguar nada mio!", le manifestó el funcionario, entre otras cosas.

"La salud mental de todos los puertorriqueños ciertamente es mi prioridad y así lo he demostrado con mis ejecutorias desde que llegamos a la ASSMCA. En las pasadas horas, se ha divulgado una entrevista que se me realizó. A tales efectos me gustaría aclarar varios asuntos. Mi récord como médico, funcionario público y jefe de agencia siempre ha sido uno de transparencia, respeto y apertura. Dadas las circunstancias, es importante establecer que a la periodista se le ofrecieron los datos que se tenían al momento y de igual forma se le brindó entrevista con el personal que tenía vasto conocimiento del tema. Quiero pedir disculpas si de alguna manera mis palabras ofendieron la labor que realiza la prensa y, específicamente, a la periodista, Valeria Collazo. Con mucho gusto estamos en la mejor disposición de aclarar cualquier duda o dato. Siempre con el mayor de los respetos”, sostuvo Rodríguez Mateo en declaraciones escritas.

Sus disculpas se dan luego de que, ante preguntas de la prensa, el gobernador dijera que desconocía del incidente, a pesar de que el tema ha sido discutido desde el martes en la noche, cuando Rayos X presentó el video.

El programa de investigación periodística ha investigado y documentado, en al menos tres ocasiones, numerosas denuncias sobre la falta de personal y las deficiencias en el cuidado de pacientes en el Hospital de Psiquiatría General Dr. Ramón Fernández Marina en Río Piedras.

Mientras tanto, Rodríguez Mateo ha sido ubicado en las pasadas semanas en actividades políticos partidistas. De hecho, ya aparecen pancartas anunciando una posible candidatura para el 2024 y hasta han circulado invitaciones para eventos de recaudaciones de fondos.

El funcionario se comportó hostil contra la periodista Valeria Collazo Cañizares. Mira la entrevista completa y sin editar.

OPC rechaza acción de Rodríguez Mateo

Más temprano, la Junta Directiva del Overseas Press Club (OPC) repudió la forma en la Rodríguez Mateo, se dirigió a la periodista de Telemundo.

¿A cuenta de qué? Esa fue la pregunta que insistentemente hizo Rodríguez Mateo a Collazo Cañizares cuando esta le cuestionó sobre denuncias que apuntan a deficiencias en los servicios que se ofrecen a la ciudadanía, así como quejas de empleados que alegan son obligados a vender boletos para actividades de recaudación de fondos para su campaña. El funcionario tiene intenciones de aspirar a un cargo electivo en el Senado en el 2024.

"Rodríguez Mateo se desprendió de manera acomodaticia de su rol público única y exclusivamente como subterfugio para evadir las preguntas de la prensa, que estaban dirigidas a fiscalizar la gestión pública de este como servidor público. Los periodistas preguntamos a cuenta del deber que tenemos con el pueblo de ser un ente fiscalizador y promover la transparencia y democracia en nuestro archipiélago", lee el comunicado de la OPC.

"Cuestionamos a los funcionarios desde el entendimiento de que toda gestión que se haga desde un puesto de poder, que, además, es sostenido con fondos públicos, es de interés del pueblo y está sujeto a su escrutinio. Como bien expresó la colega en la entrevista, las respuestas que buscamos no son para nosotros los periodistas sino para todo el pueblo, a quien todo funcionario está llamado a rendirle cuentas. Aprovechamos para repudiar la falta de respeto de Rodríguez Mateo al dirigirse a Collazo Cañizares de manera desafiante, así como también repudiamos las expresiones del senador Thomas Rivera Schatz al cuestionar de manera burlona la salud mental de la colega. Nuestra solidaridad con ella. Reiteramos nuestro compromiso con el pueblo, con este oficio y con nuestros compañeros", concluye.