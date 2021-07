Administradores de Servicios de Salud recomiendan un “lockdown” para no vacunados

El presidente del Colegio de Administradores de Servicios de Salud (CASS), licenciado Caleb J. Colón Rodríguez, envió este martes una comunicación al Secretario de Salud, Dr. Carlos Mellado López presentándole tres recomendaciones ante el nuevo panorama que se vive con el COVID-19, entre otras cosas, imponer un "lockdown" para los no vacunados.

Lee aquí: Salud ordena utilización de mascarillas en lugares cerrados

“Con lo mucho que ha logrado el Estado y el apoyo de gran parte del pueblo en esta pandemia, no podemos volver atrás. Ante el aumento reciente de los casos de COVID-19 es necesario tomar nuevas medidas. Es por esto que le hice una comunicación al Secretario de Salud, Dr. Carlos Mellado, donde se le recomienda un “lockdown” o una restricción parcial cumpliendo las medidas de protección para los no vacunados y se requiera el uso de mascarilla en espacios cerrados. Si no usa la mascarilla no podrá recibir servicios en comercio y otros lugares. Continuando la práctica del uso de mascarilla cuando visite o labore en facilidades de servicios de salud. También exhortamos a los patronos a promover la vacunación con sus empleados y desarrollar políticas internas que le exijan a los no vacunados pruebas continuas y razones, ya sean por condiciones de salud, religiosas, entre otras.”

El gobernador habla sobre el alarmante aumento de casos de COVID-19 en la Isla.

El CASS es una organización profesional que agrupa a 800 Administradores de Servicios de Salud. Estos profesionales administran hospitales, centros de diagnóstico y tratamiento (CDT), centros de salud primaria, home care, entre otras instituciones de salud.

El CASS hace unos meses lanzó una campaña de servicio público y de comunicación interna denominada: “No Bajes la Guardia”. Ahora añadirán: “Vacúnate. Si no estás vacunado, protégete en casa.”

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.