AEE niega haber dejado a trabajadores sin materiales para atender averías

La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) aseguró este domingo que no ha impartido ninguna instrucción de cerrar oficinas o técnicas regionales, no ha prohibido el acceso a las áreas de trabajo y tampoco se les ha dejado a los trabajadores sin equipo, herramientas, ni camiones de trabajo.

La comunicación oficial de la AEE contrasta con un correo electrónico enviado por Ivelisse Andújar Rodríguez, Jefa de la División de Personal de la agencia, el viernes 21 de mayo, en el que se informa a un grupo de empleados lo siguiente: “Por instrucciones de la Lic. Irizarry, favor notificar a sus empleados que recojan sus pertenencias persnales durante el día de hoy. Quiero agradecer todo su esfuerzo y disponibilidad, son un excelente grupo de trabajo”.

Alega que en una carta le informaron que pasará a ser guardia de seguridad en Salud.

En una comunicación escrita de la AEE también se indicó que no han dado instrucciones para que los empleados agoten sus balances de licencias.

“Exhortamos a todos los que conocemos el sistema eléctrico, las operaciones y el día a día en el campo de esta empresa a enfocarnos y presentarnos a trabajar en los turnos y áreas correspondientes. Nuestros derechos y privilegios como empleados definitivamente son importantes, pero el servicio a nuestro pueblo va por encima de todo” expresó el Subdirector Ejecutivo de Operaciones Fernando Padilla Padilla.

Este añadió que “no ir a trabajar, decir que no hay acceso, herramientas, camiones, no va a tono con nuestro compromiso inquebrantable de servir a nuestro pueblo”.

Denuncian que se trata de un sabotaje relacionado al contrato de LUMA Energy.

“Continuaremos trabajando con las averías que han surgido en el curso ordinario del día, alrededor de la isla, con nuestros gerenciales, supervisores y el personal técnico que ha dicho presente”.

“Como medida preventiva y ante la amenaza de un posible evento huelgario es importante que la Autoridad tenga acceso a sus camiones y equipos para poder seguir brindando el servicio a todos nuestros clientes. Es por esto que se han movilizado algunos de ellos a centros de trabajo alterno para garantizar su utilización de forma inmediata en caso de no tener acceso a los centros de trabajo. Sin embargo, esto no implica que si los empleados necesitan de éstos no los puedan utilizar. Estas coordinaciones se efectúan con los supervisores de cada área, y no es en todas las áreas de trabajo, es sólo en algunas como medida cautelar para garantizar así la continuidad del servicio”.

“La AEE continuará brindando responsablemente el servicio de energía al pueblo de Puerto Rico mientras continúe siendo la corporación encargada de la red eléctrica”, concluyó Padilla Padilla.

