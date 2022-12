Alcalde de Cayey: “Nada de lo señalado es cierto”

El alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez, rechazó el viernes, alegaciones sobre irregularidades en la compra y venta de propiedades municipales por parte de una corporación que está a su nombre.

“Nada, nada, nada de lo señalad oes cierto… Hoy estoy haciendo la solicitud formal al Departamento de Justicia, a la Oficina de Ética Gubernamental y a la Oficina del Contralor de Puerto Rico que investiguen dichas alegaciones. Quienes hacen las alegaciones, mi llamado es a que no se limiten a suposiciones, que presenten las pruebas que tengan. Ante un estado de ley y orden, no se puede estar mancillando reputaciones por puro gusto. Hacer pantomimas de fiscalización no le hace bien a nadie”, aseveró el alcalde de Cayey en conferencia de prensa.

Ortiz Velázquez presentó además una declaración jurada en la que rechazó las alegaciones que se han hecho en su contra. Incluso, el alcalde entregó a la prensa una certificación de la funcionaria del Municipio de Cayey encargada de las transacciones de estorbos públicos, donde se expresa que ni Ortiz Velázquez ni la corporación su nombre han adquirido dicho tipo de propiedades.

Cuestionado sobre el por qué tardó toda una semana en responder públicamente a los señalamientos, Ortiz Velázquez contestó: “Cada cual escoge la manera en que va a contestar. Yo no tengo nada que esconder. Ni tenía ni tengo”.

Con relación a la estrategia del Municipio de Cayey de crear varios espacios de estacionamientos en el centro urbano, el alcalde señaló que la misma obedece a la necesidad de ofrecer espacios adicionales en vista del aumento en la apertura de comercios nuevos y la llegada de turismo local y extranjero en el centro urbano.

Según una investigación de Bonita Radio, por lo menos cuatro propiedades en Cayey que se asegura fueron declaradas estorbos públicos por parte del ayuntamiento, pasaron a manos de Ortíz Velázquez, a través de una corporación y también a título personal entre 2016 y 2022.

Todas están identificadas bajo una misma dirección en la barriada El Polvorín de ese municipio, según registro público del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).

La pesquisa está a cargo de la División de Integridad Pública.

A los dos lotes en la calle Núñez Romero que fueron comprados a nombre de MCBRIDGE LLC en julio del 2022, se suman otras dos, una en el número 41 de la calle de esa calle y otra en la José De Diego en el mismo pueblo y una tercera en el barrio Jájome Alto de ese municipio. Esta última fue comprada en el 2016 y las del pueblo en marzo del 2019 y noviembre del 2021, respectivamente.

Según la investigación, Ortiz Velázquez tiene un total de siete propiedades a su nombre en Cayey, municipio que dirige como alcalde desde el 1997, luego de ganar por primera vez en las elecciones generales del 1996. Hay dos terrenos comprados en los años 90 en los barrios Cercadillo y Sumido y otro del 2001 en el barrio Lapa del municipio que dirige.

En febrero de este año, el municipio de Cayey circuló anuncios en las redes sociales y en un canal de Youtube, poniendo a disposición del público un inventario de propiedades declaradas estorbos públicos.

En marzo de este año, la propiedad de la calle José De Diego tuvo un movimiento de titularidad a su nombre. Fue el cuatro de marzo de este año cuando se incorporó MCBRIDGE LLC a nombre del Alcalde.

A cuatro meses de creada, MCBRIDGE adquirió dos lotes en la calle Núñez Romero 324-034-070-15 y 070-14, procedentes de la parcela 01 y 06. LLC.

El documento de enmienda a la corporación establece que su agente residente y administrador tendrá la dirección del número 26, Calle Evaristo Vázquez, Bda El Polvorín Cayey, P. R. 00736-5032 y ofrece un número de teléfono que comienza con 615.

A ese número de teléfono, Bonita Radio se comunicó el domingo en la noche y el hombre que contestó que aceptó ser de Cayey, no quiso identificarse. No contestó si reside en la barriada El Polvorín de ese municipio, dirección de contacto que se incluye tanto en la corporación propiedad de Ortiz Velázquez como en la de sus propiedades a título personal.