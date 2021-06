Alcalde de Guaynabo: “Con la transición a LUMA, el problema ha hecho crisis”

Los alcaldes de Guaynabo y Villalba, presidentes de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico y Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Ángel Pérez Otero y Luis Javier Hernández, respectivamente, se reunieron en la tarde de este miércoles con el licenciado José Pérez que funge como asesor de asuntos externos de LUMA Energy, para tratar el tema de los apagones en diversos puntos de la Isla, y la falta de brigadas suficientes para atender los casos que se han ido reportando.

“Previo a la llegada de Luma Energy, Guaynabo enfrentaba constantes apagones e intermitencia en el servicio por la deteriorada infraestructura del sistema de transmisión y distribución de la AEE. Ahora con la transición a Luma, el problema ha hecho crisis y tenemos comunidades con hasta 5 días sin el servicio. Reclamamos conocer plan de trabajo de Luma para atender esta situación con la urgencia que amerita”, sostuvo el alcalde de Guaynabo.

Por su parte, el alcalde de Villalba cuestionó si la situación se debe a que no hay celadores suficientes que hayan sido contratados.

“Aahora mismo lo que tenemos es la labor del día a día, no imaginemos lo que pasará en caso de tormenta”. Hernández Ortiz mencionó un caso particular en Villalba, donde hay hay una comunidad con diez (10) casas sin servicio de energía eléctrica por la caída de un poste del tendido eléctrico. “Ya ese no es un caso para una brigada de celadores, eso requiere de personal y equipo distinto, y queremos saber si LUMA Energy está preparado gerencialmente para estas situaciones”, dijo Hernández.

Según se informó, esta misma semana LUMA facilitará a ambos gremios de alcaldes los contactos de las personas encargadas a nivel de las regiones, para que se pueda canalizar la información adecuadamente.

“Este encuentro de hoy es el inicio, nos vamos a seguir reuniendo en la medida en que sea necesario”, añadió Pérez Otero.

