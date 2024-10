Alcalde de Naranjito niega que hayan obligado a electores a votar por el PNP

El alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz Chevres, calificó de "infundadas" las denuncias de un elector que alega que una empleada del municipio lo presionó para que votara a favor del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Don Enrique Quiles denunció en Telenoticias que una empleada municipal del Programa Plan 8 solicitó el voto adelantado en su nombre, y luego le habría dicho que de no votar por el PNP, no podría continuar disfrutando de las ayudas de vivienda de las que ahora es partícipe.

"Se metió aquí y me dijo, ¿por quién va a votar? Yo le dije que yo pensaba votar por popular. Me dijo "no puedes votar por los populares. Te lo estoy diciendo. Te van a perjudicar la vivienda. Pero ella firmó porque yo hago la cruz bien mala, y ella firmó por mi. Entonces me pidió tomarme fotos, y no quise tomarme foto con ella. Desde que me fui para una actividad con el muchacho popular en un bingo, de allí para acá es la pelea", alegó.

Alega que lo amenazaron con quitarle ayudas de vivienda.

A esta denuncia se suman múltiples realizadas en redes sociales por alegados empleados municipales que dicen les han pedido que certifiquen su voto por la palma mediante una fotografía de su papeleta.

El alcalde de Naranjito se distanció de estas denuncias.

"Nadie en su sano juicio se va a atrever o a comprometer a hacer algo similar....aquí lo importante es que se utilicen las herramientas, se radiquen las debidas querellas, que las juramenten y se procederá, pero lo importante aquí es que este servidor como alcalde, bajo ninguna circunstancia, en ningún momento ha dado instrucciones aquí para que se obligue a alguien a votar", sostuvo, Ortiz Chevres.

Durante el jueves, a esta denuncia se sumaron otras dos sobre alegaciones relacionado al voto adelantado en un hogar de adultos mayores, en Jayuya.

Familiares aseguran que la mujer no puede hablar ni moverse.

En uno de los casos, dos mujeres denunciaron que se había solicitado el voto por correo para la mujer de 81 años, residente del cuido Remanso de Paz, sin el conocimiento de la familia.

Una de las féminas, que se identificó en las redes sociales como Ruth Yannira, indicó que su tía padece de Alzheimer, no puede hablar ni mover ninguna parte de su cuerpo, y aparece en los registros de la Junta de Inscripción Permanente (JIP) de Jayuya como que solicitó el voto adelantado, en momentos en que la paciente estaba hospitalizada.

Posteriormente, indicó que se halló la solicitud del voto adelantado con la “x” como firma de la octogenaria, la del testigo y de la persona que recibió el documento oficial de la CEE.