Alcaldes exigen la renuncia del epidemiólogo José Becerra

Los alcaldes de Salinas, Arecibo y Vega Baja, Karilyn Bonilla Colón, Carlos ‘Tito’ Ramírez Irizarry y Marcos Cruz Molina, reaccionaron a la información pública que señala que el principal oficial de epidemiología del Departamento de Salud, José Becerra, presuntamente detuvo la realización de pruebas de cernimiento de COVID-19 en los centros de cuidado prolongado de adultos mayores.

Los primeros ejecutivos exigieron la renuncia del funcionario por incompetencia crasa. Becerra recurrió a un blog personal para despachar la fiscalización de la prensa en la Isla como “inescrupulosa” y acusar de “terrorismo mediático” a figuras en la comunidad científica de la Isla.

“Es insólito que aún cuando los tres informes de vigilancia publicados en mayo mostraban un aumento en la cantidad de casos positivos entre los residentes de estas instituciones, Becerra determinó dejarlos sin pruebas y peor aún, sin vigilancia activa, a juzgar por la información publicada en la prensa. Sumado a eso, el funcionario ataca a la prensa por hacer su labor fiscalizadora.”, expresó Bonilla Colón, quien fuera directora de la Agencia Estatal para Manejo de Emergencias (ahora Negociado).

“Según los datos públicos, entre el 7 y el 23 de mayo, el equipo de la Iniciativa de Salud para Adultos Mayores había identificado 17 nuevos positivos mediante prueba de antígeno en adultos mayores residentes, evidencian varios informes publicados en el portal de Salud. El aumento durante esas semanas fue de 1,332 positivos a 1,349”, añadió el alcalde Ramírez Irizarry. “Los que los especialistas consultados consideran que la interrupción del programa de vigilancia a finales de mayo tuvo el efecto de que el Departamento de Salud perdiera datos sobre el impacto de la pandemia en los adultos mayores que viven en centros de cuidado prolongado”.

Mientras, el alcalde de Vega Baja añadió que “esta amenaza de Becerra contra la salud y seguridad de nuestros mayores no es el primer incidente, ya en la semana del 28 de julio declaró que los epidemiólogos municipales no deberían tener acceso a la prensa, debido a que alegadamente no sabían identificar un brote de Covid-19. Resulta que quien no está capacitado para manejar la lucha contra la pandemia es Becerra y debería renunciar o ser destituido por el Secretario de Salud”.

Reacciona el secretario de Salud

Por su parte, el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, reaccionó a la publicación del epidemiólogo José Becerra, señalando que “aunque no son expresiones en su carácter oficial, él es un funcionario público”.

“Dichas expresiones y ataques personales no representan el estilo del Gobernador ni el mío. Sobre el particular, tendré un diálogo con el Dr. Becerra. Nuestro deber es enfocarnos en atender la pandemia con vacunación y educación al Pueblo”, publicó en Twitter el secretario de Salud.

Sobre el particular, tendré un diálogo con el Dr. Becerra. Nuestro deber es enfocarnos en atender la pandemia con vacunación y educación al Pueblo.



Hoy en la tarde estaré junto al Gobernador haciendo anuncios importantes para atender los nuevos retos del COVID-19. (2/2) — Carlos Mellado López (@prsecsalud) August 11, 2021

