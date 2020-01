Alegan Aeromed tardó tres horas en llegar a trasladar a menor que luego falleció

Familiares de Jaideliz Moreno Ventura, una menor de 13 años que falleció en Vieques, alegaron a la periodista Valeria Collazo Cañizares que el programa Aeromed tardó tres horas en llegar al CDT donde la pequeña era atendida de emergencia para trasladarla a la isla grande.

Según alegó la tía de la niña, había estado el viernes en el hospital San Jorge con síntomas de influenza, pero la prueba salió negativa. A pesar de que siguió mejorando, hoy, domingo, despertó con un fuerte dolor de cabeza y vómitos, por lo que su madre la llevó al CDT de Vieques, donde comenzó a convulsar por una hora hasta que llegó el pediatra.

Hoy falleció una niña de 13 años en Vieques. Su tía me pide que se haga pública la situación para “evitar más muertes... Posted by Valeria Collazo Cañizares on Sunday, January 12, 2020

El mismo determinó que debían trasladarla en avión a Puerto Rico, sin embargo, antes de despegar, su condición empeoró.

Jaideliz fue intubada y llevada de vuelta al CDT para ser estabilizada. Le dieron oxígeno con ventilador manual, ya que no contaban con uno de otro tipo. Los paramédicos dieron el máximo con ella durante 30 minutos, pero no pudieron reanimarla. Sus familiares no tienen claro en qué momento se realizó la llamada a Aeromed.

Sin embargo, el director de la agencia, José Hernández, desmintió las alegaciones e informó que “trataron de montarla primero en el avión de Vieques Airlines, cuando ahí es que se complica y tienen que volver al CDT, y entonces nos notifican a nosotros después que regresó [a Vieques]. Definitivamente tenemos que mirar que el tiempo es esencial cuando se siguen los procedimientos porque obviamente eso pues puede costar.”

Mira aquí nuestra programación EN VIVO.