Alegan que ahorro en la factura de la AEE “no es real”

El representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Tomás Torres dijo el lunes que el ahorro que provocaría una rebaja en la factura de la electricidad anunciada por el gobierno “no es real” y “es medio artificial”.

Esto, dado a que los gastos de combustible tras la salida de la planta de Costa Sur en Guayanilla por el terremoto del 7 de enero pasado, no permitieron que se reflejaran los ahorros proyectados.

“El Negociado de Energía tuvo que hacer malabares y diferir parte de esos pagos por combustible adicional por Costa Sur no estar en línea para que se pudiera ver algún tipo de ahorro. Eso es un ahorro que no es real. Es un ahorro que es medio artificial. Esa es la razón; el haber diferido esos pagos provee estos ahorros y todo es consecuencia de que Costa Sur no se reparó a tiempo y ahí vemos que todo aterriza en una mala administración”, dijo Torres en entrevista radial (NotiUno).

La gobernadora Wanda Vázquez Garced anunció el sábado que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) aprobó un ajuste tarifario en la factura del mes de junio de la AEE que entrará en vigor el lunes, 1 de junio tras la caída del precio del petróleo como consecuencia de la pandemia del COVID-19.

Mientras, el Negociado de Energía en la Resolución y Orden NEPR MI-2020-0001, tras evaluar la información presentada por la AEE relacionada con los gastos y ahorros de la corporación para el último trimestre, se aprobó una reducción inmediata de 4.1337 centavos por kilovatio hora en la factura de electricidad del mes de junio de 2020. Esto equivale a una reducción de 21.59 centavos por kilovatio hora de la tarifa actual a 17.46 centavos por kilovatio hora con efectividad tan pronto como este próximo lunes.

Entretanto, Torres cuestionó que “vamos a ver cómo llegan los (ahorros) de julio porque un poco se empujó la cosa ahora en junio para que se vieran unos ahorros. Vamos a ver como resultan (los ahorros) de julio”.

“Aquí de nuevo sale el tema de Costa Sur. Cuando la Autoridad se queda sin generación por la salida de Costa Sur en enero pasado, en la orden se detalla que el estimado de gastos de generación de unidades pico de la Autoridad, que corren con combustible más caro y que han tenido que entrar para suplir la deficiencia de Costa Sur, eso se estimó en 385 millones de dólares de los que ya se han diferido de la factura del consumidor alrededor de 135 millones de dólares. Por eso es que no veíamos la rebaja”, alegó Torres.

Explicó que en los meses de enero y febrero se supone que la factura se hubiera recibido de entre 24 y 28 centavos, pero se recibió de 21 centavos.

“El Negociado tenía la presión de pasar unos ahorros pero al mismo tiempo los ahorros no se proyectaron por una cuestión del inventario del combustible que ya se compraba y también estos gastos extraordinarios que se produjeron un poco por la realidad del temblor, pero la mayoría de ellos por no haber arreglado Costa Sur a tiempo y seguimos pagando por eso”, finalizó el representante de los consumidores ante la AEE.

