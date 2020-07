Alegan que Plan Fiscal aprobado por la AEE “da un doble mensaje”

El representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), ingeniero Tomás Torres Placa, manifestó en la tarde del domingo que el Plan Fiscal aprobado por la AEE el pasado 29 de junio es ambiguo, confuso y da un doble mensaje.

Torres Placa advirtió que dicho plan no considera en sus proyecciones de costos la deuda por concepto de emisiones de bonos ($8,300 millones), y tampoco da indicios de retirar de los procesos de Tituló III de PROMESA, en corte federal, el acuerdo con los bonistas de la AEE (RSA), que solo recorta un máximo de 30% a esa misma deuda.

El senador popular favorece las cooperativas energéticas y paneles solares, entre otros proyectos.

El representante de los consumidores propuso en declaraciones escritas “actuar con acciones contundentes”, y recomendó retirar de los procesos en corte el RSA, y comenzar un nuevo plan de restructuración que permita el desarrollo del sistema eléctrico para el beneficio de todos los consumidores.

“El pasado 29 de junio, se publicó el Plan Fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica, certificado por la Junta de Supervisión Fiscal. Este plan, hábilmente, dentro de las gráficas presentadas, excluye el pago de la deuda a los bonistas mostrando tarifas en el rango de 22 centavos por kilovatio hora hasta el 2025 (aproximadamente el valor actual, antes de la caída en costos causada por la baja temporal en precios del petróleo), luego aumentado a 27 centavos por kilo-vatio hora para el 2030. Esto, de nuevo, sin contemplar deuda. Sin embargo, aunque el Plan Fiscal excluye la deuda, no dice nada en torno a retirar el acuerdo de restructuración de deuda entre la AEE y sus bonistas (RSA), actualmente presentado en el tribunal federal. Este acuerdo, junto con la propuesta de reestructuración del fondo de pensiones, incluida en el Plan Fiscal, aumentaría la factura de electricidad en 20 porciento de manera inmediata”, sostuvo Torres Placa.

Esto, luego de las elecciones.

Añadió que el Plan Fiscal aprobado no cumple con su función de establecer una hoja de ruta coherente para el desarrollo de la AEE. “Este Plan no solo no es congruente al ignorar el acuerdo con los bonistas de la AEE, actualmente en corte federal, y los efectos económicos de dicho acuerdo en la economía y en la misma AEE; sino que también proyecta un deficit para este año de 132 millones de dólares, y explica este déficit como consecuencia del acuerdo con el operador del sistema de transmisión y distribución de la AEE”.

Del mismo modo, Torres Placa hizo referencia al nuevo informe que comisionó el cual evalúa la sostenibilidad de la deuda de la AEE, considerando el acuerdo con los bonistas. El informe, desarrollado por el doctor Ramón Cao, refleja que la AEE está actualmente en un altísimo grado de insolvencia, con una deuda aproximada de $17,692 millones (de los cuales $8,300 millones son por concepto de emisiones de bonos), y una diferencia entre activos y pasivos que refleja un déficit de sobre $7,750 millones.

Consideran que se trata de un entrampamiento.

Según el informe, el acuerdo con los bonistas no resuelve el problema de insolvencia de la AEE. El nivel de insolvencia es tal que aun, luego de la reestructuración propuesta, y considerando la infusión de miles de millones de dólares de fondos de reconstrucción por FEMA, la AEE seguiría insolvente.

“La deuda de la AEE debe ser restructurada más allá de las emisiones de bonos, ya que si esta deuda (de 8,300 millones de dólares) se elimina por completo la AEE continua en parámetros de insolvencia. En otras palabras, no no hay organización que pueda operar u operar adecuadamente en estas circunstancias”, sentenció Torres Placa al tiempo que indicó que según parámetros nacionales, considerados en el estudio, entre la relación de deuda y activos, la AEE solo podría operar con una deuda – luego de reestructurar todas sus obligaciones – de aproximadamente $5,500 millones.

