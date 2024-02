Alerta de peligro: piden no visitar las playas por fuertes marejadas

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) informó este sábado que la llegada de una marejada del norte promoverá oleaje picado y peligroso para los bañistas y embarcaciones pequeñas.

La agencia indicó que es probable que hayan corrientes marinas amenazantes a la vida en las playas del oeste, norte y este, incluyendo Culebra, por lo que exhortó a la ciudadanía a no visitarlas durante el fin de semana largo.

[FEB 17]

Probable que hayan corrientes marinas amenazantes a la vida en playas del O a lo largo de la costa norte hasta el E de PR, Culebra y N de USVI. | Life- threatening rip currents are likely across beaches in W PR across the N coast to E PR, Culebra, & N USVI.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/fg1ADb6mZC