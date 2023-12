Alex DJ comparte cómo cumplió su sueño en Puerto Rico Gana

Alex DJ, el animador del pueblo, compartió en una entrevista realizada por estudiantes de comunicaciones del Recinto de Bayamón de la Universidad Interamericana, cómo ha logrado alcanzar el éxito en Puerto Rico Gana.

Sin embargo, su camino no ha sido fácil. Desde niño, supo que quería ser animador, pero tuvo que superar muchos obstáculos para alcanzar su sueño.

Entre otras cosas, Alex narró el momento en que junto al productor Adolfo Ontivero llegaron a Telemundo para presentar un demo al presidente del canal, José Cancela, quien luego de ver solo tres minutos del programa piloto les dijo; "esto es lo que quiero".

"Alex no llegó a Telemundo porque tenía un padrino. Llegó allí poco a poco, con sacrificios y confiado en su potencial. Ahora se siente contento cuando regresa a su casa, porque está cumpliendo el sueño que tuvo de niño. Él no tenía idea de que iba a llegar tan lejos, pero hoy Puerto Rico Gana es el programa más vendido de la televisión puertorriqueña, y ese éxito, no se debe solamente a la calidad del concepto que desarrolló junto con Adolfo. En gran medida, su éxito se debe al carisma de Alex DJ y su pasión por la animación", reza el artículo.

La historia de Alex DJ es una inspiración para todos aquellos que tienen un sueño y en Telemundo nos sentimos orgullosos de él. Su historia demuestra que, con esfuerzo y dedicación, todo es posible.