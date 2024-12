Ana Escobar reacciona a presunta colaboración de sus empleados con el “Grupo 31”

La secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar Pabón, calificó el martes como meros rumores la participación de empleados de su agencia en el esquema de narcotráfico en las cárceles del país.

“Lo que pasa es que no hay ningún tipo de acusación formal contra ninguno de los compañeros. Sabemos que son menos comentarios que corren o discurren en las facilidades correccionales de quién puede ser o puede estar involucrado en una actividad ilícita. Para ello están las agencias estatales y federales con quienes nosotros compartimos información y que hasta que no hay evidencia suficiente para poder sostener un cargo ante los tribunales, sean estatales o federales, no podemos actuar contra ninguno de los compañeros. Si fuese el caso de que violente algún manual disciplinario dentro del departamento, pues claro que si la investigación administrativa se llevaría a cabo y estaríamos aplicando las sanciones correspondientes, pero hasta este momento no”, dijo Escobar Pabón a preguntas de la prensa.

Por su parte, el fiscal federal W. Stephen Muldrow estableció que esta es la primera fase de una investigación que continúa.

“La investigación sigue y vamos a seguir investigando este tipo de casos, incluido gente que está involucrado con ese grupo 31”, señaló.

Muldrow también explicó los privilegios de los miembros de esta ganga carcelaria y cómo operaban el esquema.

El convicto Jensen Medina está entre los acusados.

“Lograron obtener trato preferencial del personal penitenciario dentro de las instituciones. Parte de esos privilegios era recibir visitas a horas especiales, recibir visitas que no eran autorizadas de acuerdo a las reglas de la prisión, utilizar celulares, utilizar consolas PlayStation, utilizar televisores de pantalla grande, y utilizar auriculares bluetooth”, detalló el fiscal federal para el distrito de Puerto Rico.

“Los miembros del grupo 31 se beneficiaron de un patrón de corrupción oficial y/o indiferencia por parte de los empleados a cargo de los reclusos. En ocasiones, los miembros del personal permitieron que la operación de distribución ilegal de drogas del grupo 31 prosperara mediante otras ocasiones le informaban a los miembros del grupo 31 cuando las autoridades de ley y orden estaban en una institución, proporcionaban información favorable al grupo 31 y permitían que operaran su propio sistema disciplinario”, agregó al mencionar que el fiscal Jorge Matos está a cargo de esta investigación.

Escobar Pabón sostuvo que esperar a que los confinados y empleados del sistema correccional que participaron del esquema de narcotráfico, no los quiere dentro del sistema correccional.

“Y yo espero que todos aquellos que se hayan prestado para esta actividad ilícita salgan fuera del sistema correccional lo más pronto posible. Tanto confinados como empleados del Departamento de Corrección y Rehabilitación no nos honra el corrupto dentro de la hecha y no lo queremos dentro del sistema correccional”, sostuvo la titular del DCR.