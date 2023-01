Anthony Maceira usa el término “gángster” al testificar contra Sixto George

El ex secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, testificó este martes en el juicio federal contra del productor Sixto Díaz Colón, conocido como "Sixto George".

Durante su testimonio, el exfuncionario utilizó el término de "gángster" para describir al productor, quien está acusado de extorsión.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Puerto Rico aquí.

Maceria dijo que el 20 de junio de 2019 recibió un mensaje a través de la aplicación Telegram en la que Díaz Colón le advertía de la información que estaba en poder del hijo del exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado, conocido como "Raulie", quien, según el productor, exigía $300,000 a cambio de no publicarla.

El testigo dijo que al recibir el mensaje, se sintió asustado y preocupado y al día siguiente, se reunió con Díaz Colón en un restaurante de Santurce y allí le dijo que interpretaba la comunicación como una amenaza.

Tras la reunión, Maceira habría notificado al entonces gobernador, Ricardo Rosselló, quien entendió al igual que él que se trataba de una amenaza, por lo que el ex secretario viajó a Jacksonville, Florida para reunirse con Héctor Pesquera, quien notificó a las autoridades federales.

Más temprano, el juez Francisco Besosa regañó al productor por las expresiones que hizo el lunes al salir del tribunal.

“Vayan donde Wanda Vázquez, Jenniffer González, Thomas Rivera Schatz y escuchen este nombre… Arnaldo Claudio. Y pregúntele si con sus influencias me mandaron a perseguir”, dijo en ese momento.

FILTRAN AUDIOS

Mientras se atiende el juicio, la periodista Sandra Rodríguez Cotto publicó dos audios de conversaciones entre Maceira y Díaz Colón.

"Yo estoy sorprendido, sorprendido. Te lo digo desde el amor. Sorprendido. Y yo no te estoy diciendo todo esto para decirte “Anthony, contrátame, yo soy tu salvador”, se escucha en la grabación.

"Yo no quiero que vayas a malinterpretarme y creer que yo quiero literalmente que ustedes me den “un canto” pa’ mi. Yo estoy bien, cab… Gracias a Dios. Dios los bendiga a todos, pero me frustra ver como poco a poco, todo lo que está pasando es para que los populares ganen. Ah, y yo no lo puedo permitir”, habría dicho el productor.

"Él no me mostró nada, pero él me dijo que él quería y que él estaba averiguando y que tenía parte de una documentación de un bochinche tuyo con Puertos”, dijo a Maceira, quien también fue director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos.

Es parte de la prueba presentada en el caso federal contra el productor.