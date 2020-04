Anuncian $18.4 millones para centros de salud en la Isla

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció el jueves que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés) otorgó $18,431,090 en fondos federales aprobados bajo la Ley Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (CARES Act), Ley Pública 116-136, para centros de salud en Puerto Rico.



Los fondos fueron otorgados bajo la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA, por sus siglas en ingles) de HHS para ayudar a las comunidades a detectar, prevenir, diagnosticar y tratar el COVID-19; y mantener o aumentar la capacidad de salud y los niveles de personal para abordar esta emergencia de salud pública. En total, se otorgaron $1.3 mil millones a cerca de 1,400 centros de salud en toda la nación.

“Ya estamos viendo el desembolso de los fondos y ayudas que conseguimos para Puerto Rico bajo el CARES Act, una legislación que contiene un monto histórico de $2 trillones y que es vital para ayudar nuestras comunidades a mitigar el efecto del COVID-19. Esta inversión que estamos anunciando por parte del HRSA es vital para que los centros de salud en la Isla, que son un elemento clave de la respuesta de salud pública, tengan las herramientas necesarias para responder de inmediato”, expresó la comisionada residente en comunicación escrita.

Esta sería la segunda asignación de fondos a Puerto Rico bajo la Ley Cares para los centros de salud; la primera asignación fue $1.4 millones para 22 centros de salud 330 en la isla y que estos puedan adquirir suministros médicos y aumentar la capacidad de la teleconsulta.

En Puerto Rico, 23 centros de salud recibirán estos fondos, distribuidos de la siguiente manera; $627,380 para Corporación de Salud Asegurada por Nuestra Organización Solidaria, Inc. (S.A.N.O.S.); $719,525 para Centro De Servicios Primarios De Salud Inc.; $544,385 para Community Health Foundation of Puerto Rico Inc.; $743,285 a Costa Salud Community Health Centers Inc.; $721,445 a Morovis Community Health Center Inc.; $861,200 a Centro De Servicios Primarios de Salud de Patillas Inc.; $771,020 a Camuy Health Services Inc; $1,415,990 al Consejo de Salud de Puerto Rico Inc.; $1,071,065 a la Corporación de Servicios de Salud y Medicina Avanzada; $503,000 a Puerto Rico Community Network for Clinical Services, Research and Health Advancement (Prconcra) Inc.; $749,615 a Centro de Salud Familiar Dr. Julio Palmieri Ferri, Inc.; $745,625 Servicios De Salud Primarios de Barceloneta, Inc.; $676,940 a Hospital General de Castañer, Inc.; $688,070 a Prymed Medical Care, Inc.; $996,275 a Migrant Health Center Western Region Inc.; $739,670 a Concilio de Salud Integral de Loiza, Inc.; $1,306,475 a NEOMED Center Inc.; $1,425,245 a Salud Integral en la Montaña Inc.; $838,445 a Corporación de Servicios Medico Primario y Prevención de Hatillo; $866,645 a HPM Foundation, Inc; $895,790 a Centro de Salud de Lares Inc.; y $524,000 para el Municipio de San Juan.

