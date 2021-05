Anuncian $745 millones para ayudar a estudiantes y escuelas

El sistema de educación tanto público como privado, al igual que los estudiantes, podrán recibir una nueva inyección económica federal para continuar con los trabajos que se han visto afectados por la pandemia, trascendió el miércoles.

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció que Puerto Rico tiene separado $744,562,913 para 104 instituciones postsecundarias bajo el Higher Education Emergency Relief Fund III (HEERF III), que en la mayoría de los casos tendrán que ser solicitados por cada uno de los recipientes para su eventual desembolso. Este dinero es parte de los $36 billones que el Departamento de Educación federal hizo disponible para ayudar a 5,000 instituciones de educación superior.

“Aplaudo que la actual administración dejara el partidismo de un lado y diera continuidad a las iniciativas implementadas por la pasada administración para ayudar a la ciudadanía y a la empresa privada poder salir a flote durante el impacto de la pandemia. Estos fondos que se dan bajo el American Rescue Plan Act del 2021 permiten esa continuidad de programas ya implementados, en esta ocasión el Fondo para Alivio de Emergencia a la Educación Superior que destina a la isla $722,777,992 para 53 instituciones públicas y privadas sin fines de lucro (private non-profit) y $21,784,921 para 51 instituciones privadas con fines de lucro (proprietary schools)”, indicó González Colón en comunicación escrita.

En su comunicación, el secretario de Educación a nivel federal, Miguel Cardona, expresó que “estos fondos son fundamentales para garantizar que todos los estudiantes de nuestra nación, en particular los afectados de manera desproporcionada por la pandemia ocasionada por el COVID-19, tengan la oportunidad de inscribirse, continuar su educación, graduarse y seguir sus carreras."

Con esto se espera que millones de estudiantes sean inmunizados antes del regreso a clases en el verano.

"Con esta acción, miles de instituciones podrán brindar ayuda directa a los estudiantes que más lo necesitan, por lo que podemos asegurarnos de que no solo nos recuperamos de la pandemia, sino que también reconstruimos con más fuerza que antes”, añadió.

Este dinero no está disponible inmediatamente. Según la información que publicó el Departamento de Educación federal, aquellas instituciones que hayan recibido fondos bajo el HEERF II (del CRRSA Act, el ómnibus de diciembre 2020) no tienen que solicitar. En las próximas semanas, el Departamento estará enviándoles el dinero. Sólo aquellas instituciones que no hayan recibido fondos de ayuda por pandemia en el pasado tienen que someter una solicitud vía Grants.gov.

Todas las instituciones con fines de lucro (propietary institutions) tienen que someter un Required Proprietary Institution Certification Form para poder obtener sus fondos, aún si recibieron fondos en el pasado bajo el HEERF II.

En cuanto a los usos para los fondos, las instituciones públicas y privadas sin fines de lucro tendrán que utilizar aproximadamente la mitad de su asignación para proveer ayuda directa a estudiantes. Como en el pasado, le tocará a cada universidad determinar cómo los fondos se distribuyen al estudiantado: su cantidad e instrucciones para recibirlos. Los estudiantes deben esperar por más detalles, instrucciones y guías de su universidad.

El restante de los fondos (porción institucional) puede utilizarse por las instituciones públicas y privadas sin fines de lucro para cubrir pérdidas, reembolsos de gastos incurridos en tecnología asociados a la transición hacia la educación a distancia, entrenamiento de la facultad o personal y la nómina.

Las instituciones públicas y privadas sin fines de lucro también deben utilizar una parte de los “fondos institucionales” para realizar un acercamiento directo a los solicitantes de ayuda financiera sobre la oportunidad de recibir un ajuste de ayuda financiera debido al desempleo reciente de un miembro de la familia o del estudiante independiente.

Las escuelas privadas con fines de lucro solo pueden usar los fondos para proporcionar subvenciones de ayuda financiera a los estudiantes.

