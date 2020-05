Anuncian ayudas a participantes Programa Vida y Clínica Transalud

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, anunció el jueves que los participantes del Programa Vida y la Clínica Transalud recibirán artículos de primera necesidad, dos cajas de alimentos para un mes, una caja de agua y equipos de protección personal.

“A partir del miércoles entramos en otra fase en la respuesta a la pandemia de COVID-19 agregando a 1,227 participantes del Programa Vida y a 145 participantes de la Clínica Transalud del Municipio de San Juan a nuestra cadena de distribución de alimentos. Estamos muy conscientes de que esto no se trata de darle comida a la gente una semana y olvidarse de ellos; por eso nuestra cadena de alimentos es continua y robusta”, destacó la primera ejecutiva de San Juan en una comunicación escrita.

Explicó que el Programa Vida gestionó y logró la aprobación de una asignación de 120 mil dólares del fondo federal “Ryan White”, para la compra de alimentos que serán distribuidos a los participantes del Programa Vida. Además, logró el desembolso de 75,023 dólares otorgados por fondos “Ryan White COVID-19 Response Program” para comprar kits de higiene, desinfección y equipos de protección personal para los participantes del Programa Vida. Estos equipos incluyen mascarillas, guantes, hand sanitizer, Clorox, alcohol y termómetros.

Por otro lado, la alcaldesa detalló que el programa federal HOPWA autorizó a que se usarán los alimentos y la cocina del Programa Vida para alimentar a los participantes del cuido diurno y del cuido en el hogar. Un total de 58 participantes están recibiendo alimentos calientes diariamente en su hogar.

En un esfuerzo para apoyar a la población transgenero a través de la Fundación Somebody Help Us del Municipio de San Juan, se logró se proveyeran los fondos para entregar cajas de alimentos a los participantes de la Clínica Transalud. La ayuda que el Municipio de San Juan entregará a los participantes del Programa Vida y de la Clínica Transalud se desglosan de la siguiente manera:

1,372 compras se entregarán en ambos proyectos: 1,227 participantes en Programa Vida y 145 participantes en la Clínica Transalud.

58 participantes reciben comidas diarias de los programas de cuidado en el hogar y cuido diurno.

1,054 participantes del Programa Vida viven en San Juan y 173 viven en 15 otros pueblos.

60 participantes de la Clínica Transalud viven en San Juan y 85 viven en 31 otros pueblos.

Cruz Soto dijo que desde que comenzó la emergencia del coronavirus, el Programa Vida ha seguido atendiendo sus participantes en horario reducido de lunes a jueves de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y la Clínica Transalud de lunes y miércoles de 1:00 a 4:00 de la tarde



Señaló que en junio adelantarán la entrega de medicamentos para tres meses más. La farmacia de la Clínica Vida y Trans Salud continúan operando de lunes a jueves de 7:00 de la mañana a 6:00 de la tarde y los viernes de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Mira aquí nuestra programación EN VIVO.

Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en App Store y Google Play.