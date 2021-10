Anuncian cambios al estado de cuenta del Seguro Social

La Comisionada Interina del Seguro Social, Kilolo Kijakazi, presentó este martes una nueva imagen y estilo del estado de cuenta del Seguro Social, disponible en el portal my Social Security a través de internet www.socialsecurity.gov/myaccount (solo disponible en inglés) y por correo (disponible en inglés y español).

Según se informó en comunicado de prensa, el estado de cuenta es una de las herramientas más efectivas que el público puede usar para aprender sobre sus ganancias y futuros beneficios de Seguro Social. Esta nueva imagen, aseguraron, permitirá a millones de personas ver la información de sus ganancias y el cálculo estimado de sus beneficios futuros de forma rápida y segura.

"Una de mis principales prioridades es brindar información al público en términos claros y sencillos sobre los programas y servicios del Seguro Social. El Estado de cuenta del Seguro Social simplificado contiene mensajes claros y hace que sea fácil encontrar información de un vistazo, ayudando a simplificar nuestros complejos programas para el público", sostuvo Kijakazi.

El Seguro Social llevó a cabo una amplia investigación, revisión y pruebas para que el Estado de cuenta actualizado sea fácil de entender. El nuevo estado de cuenta es más corto, usando elementos visuales y un lenguaje sencillo, e incluye hojas informativas adaptadas a la edad de la persona y a su historial de ingresos. También incluye información importante que el público espera del Estado de cuenta, como la cantidad que un trabajador y su familia podrían esperar recibir en beneficios de Seguro Social y un historial de ingresos personalizados, de una manera clara y concisa. Encontrará ejemplos del nuevo Estado de cuenta y hojas informativas en www.socialsecurity.gov/myaccount/statement.html (solo disponible en inglés).

Más de 61 millones de personas ya han creado una cuenta my Social Security. Los ciudadanos de los EE. UU. de 18 años o más pueden ver fácilmente el nuevo diseño del Estado de cuenta del Seguro Social por internet al crear una cuenta my Social Security. Las personas de 60 años o más que no reciben beneficios y no tienen una cuenta my Social Security recibirán su Estado de cuenta por correo tres meses antes de su cumpleaños. Los trabajadores deben revisar su Estado de cuenta al menos una vez al año para verificar su contenido.

El público puede obtener la información y llevar a cabo la mayoría de los trámites del Seguro Social a través de su cuenta personal my Social Security. Si ya recibe los beneficios de Seguro Social, puede iniciar o cambiar por internet el depósito directo, solicitar un reemplazo del formulario SSA-1099, y si necesita una prueba de sus beneficios, puede imprimir o descargar una carta de verificación de beneficios actuales desde su cuenta.

Además de obtener su Estado de cuenta del Seguro Social personalizado, las personas que aún no reciben los beneficios pueden usar su cuenta para solicitar una tarjeta de reemplazo de Seguro Social por internet si cumplen con ciertos requisitos. El portal también incluye una calculadora de beneficios por jubilación y enlaces a la información sobre otros servicios que están disponibles por internet, tales como las solicitudes por jubilación, por incapacidad, y los beneficios de Medicare.

Para su conveniencia, muchos servicios del Seguro Social están disponibles marcando gratis al 1-800-772-1213 y oprimiendo 7 para español. Las personas sordas o con dificultades auditivas pueden llamar al número TTY del Seguro Social, 1-800-325-0778.