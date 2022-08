Anuncian cierre temporal de El Portal de El Yunque por mantenimiento

El supervisor del Bosque Nacional El Yunque, Keenan Adams, anunció hoy que el centro de visitantes El Portal cerrará al público, del martes 6 al sábado, 10 de septiembre de 2022, debido a trabajos de mantenimiento general en la planta física.

Adams explicó que, durante este periodo, la compañía Interlink, que estuvo a cargo de la construcción de las instalaciones, adelantará ciertas reparaciones en el piso principal y asfaltará algunas áreas. También, se retocará la pintura, se hará limpieza a presión de los exteriores y se verificará el sistema de agua, entre otras labores. El domingo, 11 de septiembre, El Portal abrirá en su horario regular, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

“Cuando revitalizamos El Portal, quisimos hacerlo de una manera inteligente, sostenible y resiliente. No podemos aspirar eso si no le damos a estas instalaciones mantenimiento adecuado y consistente. Este cierre nos permitirá hacer los trabajos que con personas en el lugar no podríamos completar. Durante esos días, les exhortamos a explorar y disfrutar de otras partes de El Yunque y la zona noroeste”, expresó Adams.

El Portal de El Yunque cerró al público en septiembre de 2017, debido a los daños severos ocasionados por el huracán María, y reabrió el 20 de enero de 2022. Antes del desastre natural, la administración del bosque acostumbraba a cesar operaciones cada año, en septiembre, para la realización de tareas de mantenimiento general y preparativos de cara al pico de la temporada de huracanes.

El centro de visitantes está ubicado en la carretera PR-191, en Río Grande.