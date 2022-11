Anuncian la segunda edición de “Barranquitas entre páginas”

La segunda edición de “Barranquitas entre páginas” se celebrará el 2, 3 y 4 de diciembre en el Pabellón de las Artes y la Juventud del mencionado Municipio.

El evento es un esfuerzo por proveer un punto de encuentro entre los libros y los visitantes.

"Actualmente, nuestra Feria es la Feria de Libros más grande de Puerto Rico, y contamos con la mayor participación de autores y librerías puertorriqueñas independientes", indicaron en un comunicado de prensa.

La actividad del viernes 2 de diciembre, será un evento única y exclusivamente para la participación de las escuelas y los estudiantes. Esta actividad será una extensión de la Feria, la cual no será abierta al público general, sino que solamente participaran los estudiantes de las escuelas que así lo deseen.

La Feria de Libros es visitada por personas de todas las edades provenientes de varios puntos de la isla, y la misma se ha convertido en un punto de encuentro de amantes de la lectura, impactando no solo nuestra generación actual, sino también a generaciones futuras, promoviendo la lectura como vía principal para lograr el desarrollo personal y comunitario.

"Nuestra Feria, mas allá de ser un encuentro literario entre el lector y el escritor, es una celebración en honor al talento puertorriqueño que está surgiendo en esta nueva generación de escritores. Para mi es un gran honor el poder brindarles a nuestros escritores un espacio en el cual su talento fuera reconocido y celebrado como se merece. El escuchar de cada uno de ellos lo que representó la primera edición de Barranquitas entre Páginas para ellos, y lo que significa que se siga desarrollando este taller, me llena de satisfacción. Barranquitas entre Páginas representa mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero sobre todo, mucho amor, y como una vez me enseñaron y siempre he dicho, lo que se hace con amor florece. Contar ahora con mas de 200 escritores independientes, mas del doble de lo que fue la pasada edición, nos llena de mucha alegría y confirma que el equipo de trabajo de Barranquitas entre Páginas está haciendo una excelente labor para asegurarse de que esta segunda edición sea todo un éxito”, compartió Siamiralis Roldán, directora de la Junta Directiva de "Barranquitas entre Páginas".