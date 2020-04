Aplauden la decisión del Primer Circuito en caso de discriminen por SSI

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, aplaudió el viernes la determinación del Primer Circuito del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos reconociendo la igualdad de los derechos de los ciudadanos americanos que residen en el territorio en el caso USA v. Vaello-Madero luego que se diera a conocer la decisión del tribunal en donde la comisionada compareció como amigo de la corte.



“El estatus territorial de Puerto Rico ha sido la causa de discriminen contra los ciudadanos americanos residentes en la isla al rebajar la ciudadanía americana a una de segunda categoría. La opinión del Primer Circuito de hoy confirma la decisión que anula la disposición de ley que permite que los americanos que residen en la Isla no cualifiquen para SSI prevaleciendo la decisión del Juez Gelpí en nuestra lucha por la Igualdad para Puerto Rico ya que no existe una razón racional para excluirnos. Hemos luchado por esto en el desde el Congreso y en tribunal como amigo de la corte en apoyo de los residentes de Puerto Rico que no podían participar del programa meramente por su lugar de residencia. Una vez más validamos el acceso al programa y lo que esto representa para nuestras personas mayores en la Isla”, expresó González Colón en comunicación escrita.

Aquí su análisis del 10 de abril del 2020.

“El SSI es un programa al que se ingresa por índice de pobreza en el que el gobierno federal asiste económicamente a personas de 65 años o más bajo línea de pobreza o impedimentos o condiciones especiales o menores con condiciones como cáncer, perlesía cerebral síndrome down, esclerosis entre otras condiciones que afectan el que la familia y el individuo pueda generar ingresos suficientes para vivir. A diferencia del Seguro Social tradicional, con el SSI no requieren que un beneficiario realice pagos en el programa para tener derecho a los beneficios del programa. En los momentos que atravesamos el hecho que esta ayuda se extienda a más de 300,000 ciudadanos en Puerto Rico es un logro que traerá tranquilidad, esperanza y justicia social para el pueblo”, añadió.

El SSI es el único programa federal de apoyo de ingresos dirigido a familias con menores discapacitados. El programa de Puerto Rico que aplica en vez del SSI— el AABD— no provee para ayudas para menores discapacitados que no sean ciegos.

En los estados, la ayuda que provee el SSI mantiene al 66% del total de beneficiarios y al 59% de las familias con menores discapacitados por encima del nivel de pobreza que sin el SSI caerían por debajo.

Un 14% de los recipientes del SSI son menores con discapacidad que incluyen síndrome de Down, autismo, cáncer y parálisis cerebral.

El SSI es un programa de último recurso ya que los beneficiarios tienen que solicitar para todos los otros beneficios para los cuales puedan ser elegible antes de poder recibir asistencia bajo ese programa.

El máximo de ingresos para cualificar para SSI es $750 mensual por individuo o $1,125 mensual por pareja. En el programa que aplica en Puerto Rico (AABD) es 65 dólares.

El beneficiario promedio de SSI recibe $533 mensual ($662 para menores con discapacidades). El beneficio promedio bajo el programa que aplica en Puerto Rico es $77 mensual.

González Colón mencionó que abogó por el SSI desde el Congreso con la medida bipartita de su autoría, HR 947 la cual radicó con los congresistas Darren Soto (D-FL), José Serrano (D-NY), Auna Amata Radewagen (R-American Samoa) , Stacey Plaskett (D-USVI), Kilili Sablan (I-Northern Mariana Islands), y San Nicolás (D-Guam) para hacer extensivo a Puerto Rico el beneficio del SSI.

