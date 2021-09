Arecibo alcanza el 99% de vacunación contra el COVID-19

Arecibo fue reconocido como el primer municipio en Puerto Rico en alcanzar el 99% de la vacunación según un el reportaje ‘Tracking Coronavirus in Puerto Rico: Latest Map and Case Count’ realizado por el diario The New York Times.

También menciona que la ciudad de Guaynabo ocupa el séptimo lugar, Bayamón el décimo y Ponce se encuentra la vigésimo primera posición, en Estados Unidos.

“Realmente hemos trabajado duro desde que llegamos en enero, definitivamente han sido muy efectivas las clínicas de vacunación en horario nocturno, hasta las 9:00 de la noche, identificar las zonas más aisladas y atenderlas de manera especial, y sobre todo la organización de nuestro equipo de trabajo, que dirige la epidemióloga Yanira Ortiz. Esa es la razón de que tengamos el 99% de la población debidamente vacunada”, dijo el alcalde de Arecibo, Carlos ‘Tito’ Ramírez Irizarry.

De igual manera, dijo que el municipio ya está listo para administrar la tercera dosis a las personas que lo requieran.

“Nosotros hemos estado además bien atentos a la población de encamados. Precisamente en el día de ayer llevamos a cabo una vacunación en la comunidad Arrozal Los Muertos, en la zona montañosa de nuestro pueblo y donde la densidad poblacional es bien baja. En esta labor es importante brindarle el servicio a esas personas que tienen problemas de transportación para llegar a los centros de vacunación. Nosotros vamos donde ellos”, añadió el alcalde.

Los próximos eventos de vacunación en Arecibo son en el centro comunal del Barrio Hato Arriba el miércoles, 29 de septiembre, en la cancha del Barrio Carrera el martes, 5 de octubre y el martes, 12 de octubre, Día del Descubrimiento de América, en el centro comunal del Barrio Río Arriba. Todos son de 4:00 de la tarde a 9:00 de la noche.

El alcalde indicó que residentes de municipios vecinos, o de otros pueblos que interesen llegar a estos tres eventos, los recibirán.