Agentes de la División de Robos a Bancos arrestaron este martes a 22 personas por alegado fraude y apropiación ilegal agravada contra el fondo de compensación por muerte o incapacidad permanente de Colegio de Peritos Electricistas.

Según se informó, hay órdenes de arresto contra otras dos personas, que serían arrestadas en la continuación del operativo, que se llevó a cabo en Cataño, Bayamón y San Juan.

En conferencia de prensa, se informó que se encontró causa para arresto contra todos y se impuso una fianza global de $1.65 millones. Los cargos radicados son por apropiación ilegal agravada, fraude, falsedad ideológica y posesión y traspaso de documentos falsos.

La fiscal Roxanne Rivera Carrión explicó que, según la investigación, la ex secretaria ejecutiva del Colegio, identificada como Jenniffer Ruiz Pacheco, preparaba cheques a nombre de familiares y amigos, para que recibieran el beneficio del fondo, que no les correspondía, pues no están relacionadas a ningún perito electricista.

"En el esquema, realmente, no hay personas fallecidas que estén relacionadas a estos coacusados. Ella inventó y creó como si ellos lo fueran y en realidad no lo son", dijo Rivera Carrión. "Son beneficiarios falsos", sostuvo.

En total, se habrían apropiado de unos $124,000, informó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli.

La presidenta del Colegio , Frances T. Berrios Meléndez, explicó en entrevista radial con NotiUno 630 AM, que los arrestos se dieron a raíz de una auditoría forense que ordenó en el 2020.

Según la denuncia, se emitieron alrededor de 30 cheques fraudulentos de $4,000 cada uno.

“Como resultado de ello, encontramos unas deficiencias y unos cheques que estaban hechos y correspondían a unos beneficiarios fraudulentos. Los cheques se emitieron a nombre de beneficiarios que no existían”, dijo Ríos en la entrevista.

