Arrestan a representante del PPD y otras dos personas durante protesta en Guayanilla

El representante del Partido Popular Democrático (PPD), José "Cheito" Rivera Madera, y otras dos personas, fueron arrestadas en la madrugada de este miércoles durante una protesta en el barrio Indios, sector San Germán, en Guayanilla.

Según se indicó, los detenidos impedían la instalación de una antena de telecomunicaciones.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Puerto Rico aquí.

Vecinos de la comunidad se han manifestado por dos semanas en la zona contra la antena de 130 pies que intenta levantar la compañía Elite Towers, LLC.

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael "Tatito" Hernández Montañez, manifestó su apoyo a Rivera Madera. Aquí sus declaraciones:

Precisamente, en el día de ayer el representante radicó un recurso de intervención ante la demanda de interdicto preliminar, interdicto permanente y sentencia declaratoria presentada por el Municipio de Guayanilla donde se reclama la detención inmediata de las labores de construcción que actualmente se realizan en el sector San Germán que amenazan la salud y estabilidad de cientos de familias con niños y adultos mayores con condiciones crónicas de salud. Los planteamientos incluidos en el recursos son sumamente serios: violaciones a la ley, irregularidades en la otorgación de permisos, menoscabo de la reglamentación ambiental y falta de participación de la comunidad.

Sin embargo, la constructora Elite Towers, LLC en un acto de provocación reanudó labores a las 4 am e incurrió en actos de tiro de cemento para los cuales carece de los permisos correspondientes a pesar del reclamo pacífico realizado por los manifestantes de aguardar por el dictamen del tribunal ante el recurso extraordinario que se encuentra ante su consideración.

No existe un ápice de evidencia de que el representante Rivera Madera ni los otros manifestantes detenidos hayan incurrido en actos constitutivos de intimidación o violencia. Al contrario. Los actos imputados al representante son totalmente legítimos para exigir el cumplimiento de la ley y el respeto por la salud y seguridad de sus constituyentes.

El representante Rivera Madera cuenta con el total respaldo de la Cámara de Representantes. Nuestros abogados ya están a su lado para proveerle la representación legal adecuada que exige nuestra Constitución. Incluso, estamos en record con la aprobación del Proyecto de la Cámara 2 para derogar el Artículo 200 del Código Penal (obstrucción o paralización de obras), delito que podría estar siendo evaluado en este momento para iniciar un procesamiento penal, dado a que estamos convencidos de que violenta nuestra Carta Magna al criminalizar las manifestaciones públicas e intentar silenciar al Pueblo. Sin embargo, este Gobierno le impartió un vergonzoso veto.

Al Departamento de Seguridad Pública y al Negociado de la Policía les pido prudencia en la investigación de unos hechos que están totalmente protegidos por la Constitución y la jurisprudencia interpretativa. El veto impartido no enmienda la Constitución. No existe ninguna razón valida para iniciar un procesamiento penal para el cual no existe la prueba mínima requerida para superar una vista de determinación de causa probable para arresto y mucho menos alcanzar el estándar de prueba más allá de duda razonable para una etapa de juicio. Los verdaderos criminales son las compañías constructoras que actúan en menoscabo de la ley y pretenden utilizar la fuerza policiaca para proteger sus cuestionables actos.”

Los manifestantes intentaron impedir la entrada de los camiones.